El truco de los 3 minutos para limpiar el agua contaminada con heces, según experta de la UCR

Luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) revelara que el 64% de los acueductos del país tienen algún tipo de contaminación —incluyendo heces y metales—, en La Teja buscamos a Luz Chacón, especialista en Aguas de la Universidad de Costa Rica (UCR), para que nos explique qué podemos hacer los ciudadanos ante este panorama tan preocupante.

Para Luz, este informe es una “foto” del momento que enciende las alertas que deben hacernos reaccionar, pues hemos vivido creyendo que en Costa Rica el agua siempre será potable por arte de magia, pero está claro que eso ya no es así.

Aresep revela que un 64% de los acueductos del país están contaminados. (Shutterstock)

¿Cómo saber si el agua que llega a sus casa está “enferma”?

La experta asegura que no hace falta ser científico para notar si algo anda mal. Usted puede aplicar estas tres pruebas rápidas en su cocina:

- La prueba del asiento: “Ponga el agua en un vaso y déjela asentarse. Si ve que se queda algún sedimento (tierrita o cositas al fondo), es una mala señal. Significa que el agua trae mucha materia orgánica y el cloro no será suficiente”, explica Chacón.

- El color engañoso: Es normal que el agua salga blanca y con burbujitas por la presión, pero si después de un rato ese color grisáceo o blanco no desaparece, ¡ojo!, algo raro trae.

- El olor: El agua puede oler un poquito a cloro y es normal. Pero si siente cualquier otro olor extraño, mejor no se la tome.

La Aresep tomó muestras sorpresa en los acueductos. (Cortesía)

El “truco” de los 3 minutos

Si usted vive en una zona de riesgo, como la Chorotega o la zona norte, que son en las que se encontró mayor contaminación, o simplemente desconfía de la calidad del agua que llega a su casa, la recomendación de oro de la UCR es hervir el agua.

“Hervir el agua, al menos, por tres minutos elimina la mayoría de los microorganismos y bacterias como la E. Coli (heces)“, afirma la experta.

Eso sí, aclaró que si el problema son metales pesados (como el arsénico en Guanacaste), hervirla no servirá de nada; en ese caso el uso de filtros de carbón activado que se colocan en la boca del tubo pueden servir mucho, pero el trabajo real lo debe hacer el acueducto.

¿Por qué aparecen heces en el agua?

Muchos se preguntan cómo es posible que lleguen heces al sistema de distribución del agua. Según explica Luz, el problema es que muchas nacientes en las montañas no están protegidas.

El informe es un jalón de orejas para quienes dan el servicio de distribución de agua. (Rafael Pacheco)

“A veces la gente ve un lugar bonito y se mete a hacer picnics cerca de la naciente, o entran animales y contaminan el agua. Además, puede pasar que los tanques tengan fisuras o no se laven”, comentó.

La experta recuerda que las empresas que dan el servicio de suministro de agua deben entregar un informe semestral al Ministerio de Salud; sin embargo, es probable que esos informes no tengan los mismos resultados que los del estudio de la Aresep, ya que los informes que se entregan al ministerio se puede hacer en el momento en el que la empresa lo decida, mientras que las muestras captadas por al Aresep fueron “sorpresa”, es decir, sin que tuvieran tiempo de prepararse.