Aresep detecta contaminación en el 64% de los acueductos y entre los hallazgos hay heces y metales

Informe de la Aresep revela que hay contaminación en el 64% de los acueductos del país y que en el agua que toma la gente hay heces y metales

Por Rocío Sandí

Si usted confía plenamente en el agua que sale de su tubo, el más reciente informe de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) podría quitarle el sueño.

Durante el 2025, la entidad evaluó 248 sistemas de acueducto, 59 plantas potabilizadoras y 36 plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Acueductos Rurales (Asadas) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.

El agua que lleva a su cada podría estar contaminada. (Shutterstock)

El resultado final preocupa mucho y enciende las alarmas, ya que el ente regulador determinó que un 63,9% de los acueductos incumplen las normas de calidad en al menos un aspecto.

Los hallazgos son, por decir lo menos, preocupantes: se encontró presencia de heces (coliformes fecales y E. Coli), ausencia de desinfección y hasta residuos de metales en el agua que llega a los hogares.

Un riesgo sanitario en el tubo

El principal problema detectado es la ausencia de cloración o un control inadecuado del cloro residual. La Aresep es enfática: el cloro es la principal barrera contra las enfermedades, y el 30% de los sistemas evaluados falló en este proceso básico.

Pero lo más crítico es que el 38% de los acueductos mostraron parámetros microbiológicos, lo que significa que el agua no es inocua para el consumo humano en esos lugares. Sin una desinfección adecuada, el riesgo de brotes de enfermedades es elevado.

Estudio de la Aresep revela una terrible realidad con el agua que toman los ticos. (Rafael Pacheco)

Chorotega: La región más golpeada

El informe revela diferencias marcadas según la zona geográfica. La región Chorotega es la que presenta el peor desempeño, con el mayor porcentaje de incumplimientos del país. En contraste, las regiones Brunca y Central mostraron mejores niveles de conformidad, aunque ninguna está libre de fallos.

Además de las heces, en el 23% de los sistemas se identificaron problemas de pH, turbidez, mal olor o color extraño, lo que refleja que las tuberías o los procesos operativos están en mal estado.

Aresep también halló 36 acueductos con metales por encima de los valores permitidos, un problema que afecta principalmente a las fuentes de agua subterránea.

Por otro lado, el panorama de las aguas residuales tampoco es alentador: el 42% de las plantas de tratamiento presentaron al menos una falta en los límites de vertido, contaminando ríos y quebradas con carga orgánica excesiva.

31/01/2024 Recorrido por Moravia, Guadalupe y Tibás, cantones afectados por el agua contaminada y en los que las imágenes de la gente haciendo fila con recipientes para recoger agua que llevan los camiones repartidores son recurrentes. Pese a la crisis este lavacar operaba con relativa normalidad en el centro de Moravia, a las 9:21 a.m. Foto: Rafael Pacheco Granados
Urgen acciones para resolver el tema de la contaminación. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué sigue ahora?

La Intendenta de Agua, Flor Emilia Ramírez, señaló que estos resultados confirman la necesidad urgente de medidas correctivas inmediatas por parte de los operadores (AyA, Asadas y ESPH).

El informe ya fue remitido al Ministerio de Salud para su atención inmediata, dado que se trata de una situación que compromete la salud pública nacional.

