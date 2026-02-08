Si usted tiene vecinos que hacen mucho ruido, esta información le interesa

Si usted tiene vecinos que acostumbran hacer mucho ruido, como por ejemplo con fiestas, esta información le interesa.

Los diputados de la Comisión de Ambiente dictaminaron de forma positiva un proyecto de ley que tiene como fin crear paisajes sonoros positivos y multar a quienes hacen mucho ruido.

Si le cuesta dormir por el ruido que hacen los vecinos, hay buenas noticias para usted. (Shutyerstock)

La iniciativa fue presentada por el diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, quien celebró la decisión de los legisladores y espera que el proyecto de ley llegue pronto al plenario legislativo para ser votado.

¿Cómo funcionaría la nueva ley contra los ruidosos?

La iniciativa agregaría a la Ley General de Salud el concepto de “contaminación por ruido y vibraciones” o “contaminación sonora”, como una forma de contaminación de la atmósfera.

Dicha contaminación sonora abarcaría “todo sonido o vibración generado por actividades humanas que, por su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, para otros seres vivos o para el equilibrio ecológico y el ambiente; o los que superen los niveles fijados por las normas oficiales costarricenses y las normas aceptadas internacionalmente”, detalla el texto de la propuesta.

El Ministerio de Salud sería quien regularía la nueva legislación y Fuerza Pública colaboraría. (Shutterstock)

El Ministerio de Salud seguiría siendo el encargado de regular todo este tema y la Fuerza Pública tendría que colaborar con las labores de fiscalización y control de la contaminación sonora.

¿De cuánto sería el castigo para quienes hagan escándalo?

El proyecto detalla que quienes hagan bulla podrían recibir una multa de un salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, es decir, unos ¢462 mil.

Recibirían el castigo aquellas personas que reincidan luego de ser advertidas en una primera y única ocasión.

La multa que impondrían a la gente sería de cerca de 462 mil colones. (Shutterstock)

En el caso de empresas, se daría una suspensión del permiso de salud por seis meses, que se elevaría a un año si reinciden luego de pagar la multa correspondiente para volver a operar.

Lo recaudado con las multas se destinaría a financiar programas para crear mecanismos de mitigación estratégica del ruido y apaciguamiento sonoro para garantizar paisajes sonoros positivos.