Ministerio de Salud alerta de otro queso contaminado y urge que usted sepa cuál es

Si usted acostumbra tener queso en su casa, es mejor que lea esta información porque el Ministerio de Salud alertó de otro queso más que está contaminado y usted podría tenerlo en su refrigeradora.

A través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, Salud alerta a la población en general sobre la presencia de concentraciones altas de Staphylococcus aureus en el queso fresco semiduro para freír, marca Quesos del Norte Las Cuatro A, lote 1251, con registro sanitario A-CR-21-00747.

El Ministerio de salud informó que este queso está contaminado con una bacteria. (Ministerio de Salud)

Esta es una bacteria común, pero se vuelve peligrosa bajo dos escenarios:

Infecciones en la piel: Cuando entra por una herida, puede causar desde granitos (como espinillas) hasta infecciones profundas.

Intoxicación alimentaria: Algunas cepas producen una toxina (veneno) cuando el alimento no se manipula con higiene o se deja a temperatura ambiente.

Otro queso contaminado

Pero ese no es el único queso en el que se encontró contaminación. El jueves pasado, Salud informó que el queso montino semiduro, marca Monteverde, lote 021, con registro sanitario A-CR-16-07818, está contaminado con la bacteria Listeria monocytogenes.

La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente.

Cabe señalar que ya se está trabajando en el retiro del mercado de los lotes contaminados, en coordinación con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Este otro queso también tiene una alerta por contaminación. (Ministerio de Salud)

Tome en cuenta estas recomendaciones

El Ministerio de Salud dio varias recomendaciones para evitar daños en la salud:

Evitar comprar o consumir el lote contaminado de los productos antes mencionados, especialmente si se trata de niños, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En caso de tener el producto con los lotes antes mencionados, desecharlo o devolverlo al punto de venta.

Si experimenta síntomas como: náuseas, vómitos, o ganas de vomitar, presión baja, dolores abdominales, diarrea, cansancio o debilidad intensa y ha consumido el lote del producto antes mencionado, consulte a su médico e infórmelo o acuda a un centro de salud cercano. Además, notificarlo al Ministerio de Salud al correo drpirs.correspondencia@misalud.go.cr.