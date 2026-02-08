Nacional

Este año la Semana Santa cae en abril y cerca de otro feriado

Este 2026 la Semana Santa cae en abril y cerca de otro feriado, estos son los detalles que necesita saber para hacer planes

Por Rocío Sandí

Este 2026, la Semana Santa cae en los primeros días de abril y muy cerca de otro feriado.

El domingo de Ramos será el 29 de marzo, lo que quiere decir que sl Jueves Santo será el 2 de abril y Viernes Santo el 3, lo que quiere decir que el Domingo de Resurrección será el 5 de abril.

Procesión de Viernes Santo, Rafael Pacheco, Alonso Tenorio
La Semana Santa de este 2026 cae en los primero días de abril. (Rafael Pacheco)

Cerca de esos feriados del Jueves y Viernes Santos cae otro más; se trata del 11 de abril, que se recuerda la Batalla de Rivas. En esa ocasión, este día festivo cae sábado.

El Ministerio de Trabajo ha aclarado en distintas ocasiones que ninguna persona está obligada a trabajar los feriados; solamente si está de acuerdo los puede laborar. Sin embargo, si se niega a hacerlo, no puede ser sancionada por esa causa.

Feriado de pago obligatorio

Muchas personas disfrutan de tener libres los feriados, mientras que otros prefieren trabajarlos para que el pago de la quincena venga más gordito.

Si ese es su caso le contamos que tanto los dos feriados de la Semana Santa como el del 11 de abril son de pago obligatorio.

Procesiones Semana Santa San José
El 11 de abril este año cae sábado. (Archivo)

El Ministerio de Trabajo explica que, en los feriados de pago obligatorio, las empresas cuya modalidad de pago es mensual, quincenal o semanal en actividad comercial, reconocen el salario de todos los días del mes, aunque sean descansos semanales o feriados. En estos casos, deben cancelar el salario completo de la semana, quincena o del mes, incluyendo el feriado. Si trabajan ese día, deben agregar el salario de un día sencillo para cumplir con el pago doble que establece la ley.

Si la persona trabaja horas extra en un día feriado de pago obligatorio, entonces estas deberán remunerarse con pago triple.

