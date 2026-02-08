Claudia Dobles se reunió con diputado electo del Partido Liberación Nacional y no ocultó el encuentro

Claudia Dobles, excandidata a la presidencia por la Coalición Agenda Ciudadana y diputada electa, se reunió con un diputado electo del Partido Liberación Nacional (PLN).

Los próximos legisladores no ocultaron su encuentro; al contrario, lo dieron a conocer porque aseguran que hablaron de cosas buenas para Costa Rica.

Claudia Dobles se reunió con un diputado electo del PLN.

“Hoy tuve una primera conversación con Álvaro Ramírez, jefe de fracción designado de Liberación Nacional. Cuando se trata del país, es tiempo de construir puentes y buscar acuerdos por el bien de Costa Rica”, publicó Dobles en sus redes sociales.

Ramírez fue designado la semana pasada como el próximo jefe de fracción de su agrupación política en una reunión en la que participaron los próximos legisladores liberacionistas y Álvaro Ramos, excandidato presidencial del PLN.

Oposición trata de hacer acuerdos

La oposición está haciendo esfuerzos importantes para lograr acuerdos que permitan dar prioridad a temas que urge resolver.

Además, los diputados electos del Frente Amplio, Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana, y la Unidad Social Cristiana han hecho ver que serán tajantes para impedir reformas constitucionales que pongan en riesgo la democracia del país, como por ejemplo, la reelección continua de la presidenta de la República, algo que el oficialismo quiere reformar.

Claudia Dobles y Álvaro Ramírez buscan acuerdos por el bien del país. (Tomada de Facebook)

Laura Fernández obtuvo 31 diputados con el Partido Pueblo Soberano, por lo que le sería difícil aprobar reformas constitucionales, ya que estas requieren de al menos 38 votos.

El PLN tendrá 17 diputados; el Frente Amplio, siete, mientras que la Coalición Agenda Ciudadana y el PUSC solo uno.

Claudia Dobles propone también hacer una agenda conjunta entre todas las fracciones de oposición para crear acuerdos y llevar soluciones a los costarricenses.