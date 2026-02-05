Ariel Robles hace el llamado que muchos esperaban a Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo

Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y excandidato presidencial de esa agrupación política, hizo este jueves el llamado que muchos esperaban a Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo, excandidatos presidenciales de Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana.
Robles informó que quieren que los próximos diputados del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana, se unan para defender la democracia.
En conferencia de prensa, Robles y las bancadas frenteamplistas actual y futura firmaron una carta donde se comprometen a evitar cualquier intento de levantar las garantías individuales.
“La amenaza está ahí, la presidenta electa amenazó en campaña con levantar las garantías individuales de la ciudadanía, nos opondremos frontalmente a eso por ser una abierta amenaza a los derechos fundamentales de la población”, alertó Ariel.
Evitar la reelección consecutiva
De igual manera, el compromiso apunta a detener una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial consecutiva y a defender la división de poderes como garante de los derechos humanos fundamentales y de protección ante ataques autoritarios.
“No sumaremos nunca y de ninguna manera nuestros votos para hacer realidad cualquier atentado contra los derechos de todas y todos los costarricenses ni contra la institucionalidad democrática que les defiende”, aseguró Robles.
Al mismo tiempo, la fracción frenteamplista entrante se compromete a posicionar una agenda que apunte a fortalecer y defender los derechos laborales y a apoyar cualquier proyecto que busque fortalecer la salud, la educación pública, los derechos de las mujeres y atender la crisis de feminicidios.
“Estas diputaciones se comprometen a ser un dique democrático contra el autoritarismo; el pueblo de Costa Rica puede contar con eso. Invitamos a las diputaciones del Partido Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Unidad Socialcristiana y diputaciones de las demás fuerzas políticas que participarán del Congreso, que tengan un verdadero compromiso con la democracia”, agregó.