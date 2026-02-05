BCR hace anuncio clave en medio de la polémica por la intención de Laura Fernández de venderlo

El Banco de Costa Rica (BCR) sacó pecho e hizo un importante anuncio en medio de la polémica que se vive en el país por el anuncio de la presidenta electa, Laura Fernández, de que la venta de ese banco será una de las prioridades de su gobierno.

La entidad informó este jueves, con mucho orgullo, que obtuvo la certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), luego de haber superado un riguroso proceso de revisión y auditoría.

BCR saca pecho y anuncia reconocimiento que acaba de recibir. (Rafael Pacheco)

El BCR detalló que es el primer banco público del país que cuenta con:

· Sistemas y redes seguras para la solicitud, trazabilidad, adquirencia, entrega y operativa de sus medios de pago.

· Protección de datos de los titulares de tarjetas.

· Programa de Gestión de Vulnerabilidades a través del cual se mantienen sistemas contra malware y actualizaciones de antivirus de manera permanente.

· Aplicación de medidas sólidas de control de acceso a los datos de los clientes.

· Política de seguridad de la información para todos los trabajadores del Conglomerado Financiero BCR.

“Obtener esta certificación confirma el compromiso del BCR con la seguridad y la confianza de sus clientes. Como entidad hemos trabajado fuertemente para abordar todos y cada uno de los requisitos que exigen las Normas PCI DSS de modo que podamos mantenerlos permanentemente y que nuestros clientes se sientan aún más seguros de usar nuestros medios de pago”, manifestó Julio César Trejos, gerente general del Banco de Costa Rica.

Laura Fernández dice que la venta del BCR será una de sus prioridades. (AFP)

Beneficios de la certificación

El BCR asegura que la certificación trae beneficios para la entidad y los clientes, entre ellas, que las marcas de tarjetas aumentan su confianza en la operación del banco, que los clientes pueden tener la confianza de usar medios de pago que se gestionan en un ambiente de transaccionalidad seguro, se afianza la cultura de seguridad, mitiga riesgos y el fraude con los medios de pago y facilita estrategias de contingencia.

Las Normas PCI DSS aplican para todas las entidades que participen en los procesos de almacenamiento, procesamiento y/o transmisión de datos de la tarjeta, datos del titular y datos confidenciales de autenticación de estas o de cualquier otro medio de pago similar (pulseras, billeteras).

Estos estándares fueron desarrollados por las principales marcas de tarjetas para fomentar y mejorar la seguridad de los datos de los titulares, proporcionando una referencia de requisitos técnicos y operativos que las instituciones deben cumplir.

El Concilio de Estándares de Seguridad PCI (PCI SSC) fue fundado en 2006 por VISA, Mastercard, American Express, Discovery JCB. Además, cuenta con cerca de 800 organizaciones participantes que colaboran con el Consejo Asesor del Concilio.