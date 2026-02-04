¿Quiere saber por qué Rodrigo Chaves nombró a Laura Fernández como ministra? Esta es la explicación

El anuncio del nombramiento de la presidenta electa, Laura Fernández, como ministra de la Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves, causó sorpresa en propios y extraños.

Nunca antes en la historia del país se había dado que un presidente electo fuera nombrado en el gabinete del mandatario actual.

Si usted se está preguntando por qué Rodrigo Chaves tomó esa decisión, aquí le dejamos la explicación de tres expertos en el tema.

LEA MÁS: Si usted es de los que desea que le entreguen el 100% del ROP, le tenemos noticias y no le gustarán

Rodrigo Chaves nombró a Laura Fernández como ministra de la Presidencia, algo inédito. (Rafael Pacheco)

Una falta de respeto para Laura Fernández

El politólogo Gustavo Araya dice que este movimiento político da mensajes muy claros que hay que tomar en cuenta.

“Es clarísimo el mensaje de parte de Chaves a la población, pero especialmente a Laura Fernández, una persona que acaba de ser electa presidenta, debería estar trabajando de manera inmediata, no con los partidos políticos que van saliendo de la Asamblea Legislativa, no con el gabinete que va saliendo de gobierno, sino con las nuevas diputaciones y estructurando su propio gabinete.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde opina sobre la elección de Laura Fernández como presidenta

“Chaves le está dando dos mensajes muy claros a Laura Fernández y al país, uno es: ‘usted sigue siendo empleada mía, usted es parte de mi gabinete, entonces la voy a mantener ocupada en algo que no es lo que usted tendría que estar haciendo’. Y dos: no me importa su traspaso de poder, no quiero desgastarme con eso, organícelo usted misma”, dijo el politólogo.

Un irrespeto para Laura Fernández

Gustavo dice que esta es la primera vez que se ve en el país un nombramiento así y lo ve como una falta de respeto a Laura Fernández.

“Es la primera vez en el país en que se irrespeta de tal manera a la persona electa presidente de la República”, manifestó.

Chaves le puso a Fernández un pin de ministra. (Rafael Pacheco)

Sergio Araya, quien también es politólogo, dice que le llama mucho la atención el tema por tratarse de algo inédito.

“Es una cosa inédita, no había ocurrido que un presidente electo asumiera una función dentro del gabinete saliente, es diferente; normalmente, el presidente electo se dedica en los meses previos a su toma de posesión, a planear lo que van a ser sus grandes líneas de trabajo, a integrar su equipo de gobierno y una comisión designada por él o ella coordina con la Cancillería del gobierno todo lo concerniente al traspaso de poderes.

“Esto es una señal que confirma lo que se enciende como la continuidad del cambio. Esto es un parteaguas en la historia política costarricense”, manifestó Sergio.

LEA MÁS: ¿Quiénes son los exjerarcas del gobierno de Chaves que ahora serán diputados?

Una transición clara y eficaz

Fanny Ramírez, consultora internacional en comunicación política y social, dice que el nombramiento de Fernández como ministra de la Presidencia debería agilizar mucho el cambio de gobierno.

“Esto nos va a beneficiar a todos los costarricenses en el sentido de que vamos a tener cuanto antes las políticas de seguridad, educación y salud que estamos esperando; eso es lo que nos tiene que llamar ahora la atención, que va a haber una pronta respuesta, que hay una Asamblea Legislativa conformada por mayoría por Pueblo Soberano que va a poder pasar diferentes proyectos en materia de seguridad; esperemos que vuelvan los guardacostas a Bahía Drake”, manifestó.

El anuncio se dio este miércoles en conferencia de prensa. (Rafael Pacheco)

La experta dice que en esta ocasión no debería haber atraso alguno al inicio del gobierno para que empiecen a darse resultados.

Además, en esta oportunidad no deberían darse quejas sobre malas decisiones tomadas en la administración anterior, o cosas que dejaron mal hechas que vayan a complicar la transición.

LEA MÁS: OEA analizó las votaciones y encendió las alarmas ante posible filtración del narco en campaña política

Rodrigo Chaves dice que Fernández “calentará” para la presidencia

Al hacer el anuncio, Chaves dijo que Fernández no entrará al gobierno “fría”, sino que va a estirar y calentar trabajando desde este gobierno.

La presidenta electa se mostró contenta con su nombramiento.

“Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios.

“Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la Presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chaves, con quien ya hice equipo siendo su jefe de gabinete, su ministra de la presidencia y su ministra de planificación nacional y política económica”, manifestó.

La decisión causó asombro y marca un hecho insólito en el país. (Eugenia Soto)

Fernández ya había sido ministra de dos carteras en el gobierno de Chaves; empezó al frente del Ministerio de Planificación y luego él la nombró ministra de la Presidencia (debido a la renuncia de Natalia Díaz), pero el 30 de enero del 2025 renunció para iniciar su proyecto como aspirante a la presidencial con el Partido Pueblo Soberano.

Como ministra de la Presidencia, Fernández deberá coordinar los servicios de esta cartera, además de presentar al presidente los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente.

Además, quien está al frente de ese ministerio suele asumir la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso, por lo que tendría contacto directo con la Asamblea Legislativa.