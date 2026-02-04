Si usted es de los que desea que le entreguen el 100% del ROP, le tenemos noticias y no le gustarán

Si usted es de las personas que está deseando una modificación en la ley que permita que, una vez que se jubile, le entreguen el 100% del dinero del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), le tenemos noticias que no le van a gustar.

Los diputados rechazaron una moción que tenía como fin dispensar de trámites el proyecto de ley 24.955, que busca precisamente permitir el retiro ROP en un solo pago.

Proyecto para la entrega completa del ROP deberá seguir el trámite ordinario. (Shutterstock)

La moción fue presentada por el diputado independiente Gilbert Jiménez, quien es el proponente del proyecto, pero no tuvo el respaldo necesario para ser aprobada, por lo que ahora la iniciativa deberá seguir el proceso ordinario.

La moción solo tuvo el apoyo del propio Gilbert Jiménez y cinco diputados más: José Pablo Sibaja, David Segura y Yonder Salas (Nueva República), Ada Acuña (oficialismo), y Carlos Andrés Robles (Unidad Social Cristiana).

En contra votaron 37 diputados: 15 de Liberación Nacional, siete del oficialismo, cinco de la Unidad Social Cristiana, cuatro independientes, cuatro del Frente Amplio y dos del Liberal Progresista.

Gilberth Jiménez reclamó la falta de apoyo al proyecto de ley

El legislador proponente de la iniciativa reclamó a los demás legisladores la falta de apoyo al proyecto de ley.

“Ustedes ya han tenido suficiente tiempo, han analizado estas iniciativas y fue un tema de campaña. Yo los invito a pasar de las palabras a los hechos, que mantengamos la contundencia y claridad y les hablemos a los ciudadanos.

Gilberth Jiménez es el proponente del proyecto de ley. (Marvin Caravaca)

“Aquí hay un proyecto con un texto sustitutivo, no es tal vez el mejor o el ideal, pero es el que podría tener la mayor razonabilidad con lo que ustedes, señores diputados, han planteado”, dijo Jiménez.

Por su parte, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, fue clara en que el no apoyar la moción no implica que no se apoye el tema de la entrega total del ROP, pero aclaró que el tema se está trabajando en conjunto y requiere de mucho análisis y responsabilidad.

“Hay una mesa de trabajo que se ha desarrollado en torno a esa discusión (...) No se piense que se está dispensando toda la temática del ROP, sino que solo se priorizaría uno y no lo que se está discutiendo con la población en esa mesa de trabajo y entre todas las fracciones”, explicó Alfaro.

¿Qué pretende el proyecto de ley en discusión?

El cambio que la iniciativa propone es permitir que todos los trabajadores que se pensionen o tengan edad de pensión, ya sea bajo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o un régimen público sustituto, puedan retirar el total de su ROP en un solo acto, sin importar la fecha en que accedan a la pensión.

Actualmente, al llegar a la edad de jubilación, los afiliados pueden acceder a sus fondos mediante diferentes modalidades de retiro, dependiendo de su saldo acumulado y las regulaciones vigentes.

En el Congreso hay varios proyectos de ley que tiene como fin cambiar la entrega del ROP. (Shutterstock)

Quienes adquirieron el derecho a la pensión antes del 1.º de enero de 2021 pueden optar por un pago en mensualidades durante 30 meses hasta agotar el saldo o retirar el dinero en cuatro pagos de un 25% del acumulado, el primero de los cuales se entregará 60 días después de la solicitud.

En cuanto a quienes se hayan pensionado a partir del 1.º de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2030, podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas al ROP.

La propuesta de Gilberth Jiménez no elimina las opciones actuales como rentas vitalicias o rentas permanentes, sino que amplía la libertad de elección del trabajador, quien podrá decidir cómo administrar su fondo acumulado conforme a sus necesidades personales y familiares.

Según Jiménez, esto le permitiría a los pensionados usar el dinero del ROP para cancelar deudas o hipotecas, enfrentar gastos médicos u otras necesidades urgentes. También para iniciar emprendimientos y para garantizar una vejez digna y autosuficiente.