Laura Fernández anuncia que venta del BCR será una de sus prioridades. ¿Afectará el proceso a los clientes?

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, dijo cuáles serán sus prioridades una vez que reciba la banda presidencial y la venta del Banco de Costa Rica (BCR) es una de ellas.

La próxima mandataria citó este lunes, en conferencia de prensa, que ya tiene pensado cuál será su primer decreto en firmar.

Laura Fernández dice que la venta del BCR será una de sus prioridades. (John Durán)

“El primer decreto que firmaré es el paquete de proyectos de ley que va para la Asamblea en el periodo de sesiones extraordinarias, en el que todos los proyectos de ley que yo misma, siendo ministra de Planificación Nacional y Política Económica y ministra de la Presidencia, trabajé y empujé en la Asamblea y que, por cálculo político o pura mezquindad, nos archivaron.

“Toda esa lista va a volver a convocarse. Desde proyectos de reforma del Estado, proyectos como el del seguro agropecuario para ayudar a nuestros productores y muchos otros más que esta asamblea no ha querido sacar adelante.

“Evidentemente, el tema de lucha contra la impunidad y la recuperación de la seguridad en nuestro país será primordial para mí.

“Hay varios proyectos de ley también que esta Asamblea Legislativa archivó y no quiso sacar adelante, que nos permitirían mejorar el sistema penitenciario y otras cosas más que me parecen importantísimas. Así que ese será mi primer decreto en mayo próximo, si Dios lo permite”, dijo Fernández.

Laura Fernández quiere fortalecer el IVM con la venta del BCR

En cuanto a la venta del BCR, Fernández dijo que será un proyecto que impulse porque siente que podría meter el hombro con el tema del fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Ella dice que podría inyectar dinero al IVM de la Caja. (Jorge Navarro)

“Comparto la preocupación (por el IVM); de hecho, fue un tema prioritario en mi plan de gobierno y yo sigo en pie con la propuesta seria de que vendamos el Banco de Costa Rica antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos, y que todos los recursos de la venta de ese banco los utilicemos para capitalizar el fondo de pensiones del IVM de la Caja.

“Tenemos que tomar decisiones serias. Aquí no se trata tampoco de vender las joyas de la corona sin antes también aprobar un paquete de proyectos de ley que debe acompañar la capitalización del IVM”, explicó Fernández.

La presidenta electa dijo que se siente lista para dar esa discusión.

“Plantearía la venta de ese banco y un paquete de reformas estructurales que nos garanticen eficiencia, transparencia y mejores retornos, porque muy bien sabemos todos nosotros la presión demográfica que experimenta nuestro país, donde cada día es más caro sostener el régimen de pensiones en virtud de la longevidad de nuestra población, con una tasa de ultrabaja natalidad, donde cada día tenemos menos nacimientos y por añadidura menos población económicamente activa que sostenga el sistema de jubilaciones”, añadió.

La fracción tendrá mayoría en el Congreso, lo que podría facilitar la aprobación del proyecto de la venta. (John Durán)

Mayoría en el Congreso podría facilitar la venta del BCR

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), dijo que la clara mayoría que el oficialismo tendrá en el Congreso, con los 31 diputados obtenidos en las recientes elecciones, podría facilitar el tema de la venta del BCR.

“Efectivamente, con la situación política que enfrentamos y que se va a consolidar en mayo en el Congreso, proyectos como la venta del Banco de Costa Rica podrían tener mucha más viabilidad política.

“Cuando digo viabilidad política es porque claramente la fracción nueva del gobierno de doña Laura tendría control tanto de la agenda legislativa como de las comisiones que tramitan este tipo de proyectos.

“Probablemente, tendríamos un proyecto en comisión muy cercano al periodo de mayo y que, posiblemente, la discusión, si bien podría extenderse un tiempo, estos proyectos podrían llegar al plenario en la segunda mitad del año”, dijo el economista.

Los clientes del banco no deberían tener afectación con la venta. (BCR)

¿Afectaría la venta del BCR a sus clientes?

Vargas dijo que si el proyecto de ley para vender el banco se hace bien, no tendría que afectar a los usuarios de la entidad.

“No debería afectar la gestión del banco, pero sí afecta la reputación de la entidad. Va a depender mucho de qué tan compleja sea la negociación política y qué tan bien técnicamente quede el proyecto, si tendremos dificultades a la hora de implementar un traslado de activos del Estado, en este caso del Banco de Costa Rica a un proveedor de servicios financieros privado, que muy probablemente sea una corporación internacional.

“Sí puede haber alguna afectación durante el proceso de transición, pero eso en realidad no debería afectar al usuario final, tanto el que tiene crédito como el que tiene ahorros en el banco.

“Hay que actuar con prudencia, esperar a que el proyecto llegue a la Asamblea Legislativa, verificar que tenga las condiciones técnicas correctas y si tiene el aval político”, manifestó el experto.

