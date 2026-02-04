Estas son las profesiones de los 57 diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

En mayo próximo, el país estrenará diputados y mucha gente tiene curiosidad por saber quiénes son.

Aquí le contamos los nombres de los nuevos legisladores, las provincias por las que fueron electos, así como la profesión de cada uno, para que usted los vaya conociendo.

En mayo próximo el país estrenará diputados. (Rafael Pacheco)

La próxima Asamblea Legislativa contará solo con la representación de cinco fracciones: Pueblo Soberano (31 diputados), Liberación Nacional (17 diputados), Frente Amplio (siete diputados), Unidad Social Cristiana (una diputada) y Coalición Agenda Ciudadana (una diputada).

Ellos tendrán la difícil tarea de crear leyes o reformar las ya existentes en busca del bien del pueblo costarricense.

Estos son los nombres de los diputados que estarán en el Congreso por los próximos cuatro años:

Pueblo Soberano:

- Nogui Acosta Jaén (San José). Es economista (exministro de Hacienda).

- Kattia Alejandra Mora Montoya (San José). Es abogada y pastora evangélica.

- Stephan Brunner Neibig (San José). Es economista (fue vicepresidente en el gobierno de Rodrigo Chaves).

- Mayuli Ortega Guzmán (San José). Es técnica en Comercio Internacional por la Universidad de Costa Rica.

Muchos de los diputados de Pueblo Soberano fueron parte del gobierno de Rodrigo Chaves. (John Durán)

- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (San José). Es abogado y notario.

- Anna Katharina Müller Castro (San José). Es educadora.

- Antonio Barzuna Thompson (San José). Es internacionalista.

- José Miguel Villalobos Umaña (Alajuela). Abogado penalista.

- Zaira Murillo Marín (Alajuela). Es ingeniera industrial y docente universitaria.

- Gerardo Bogantes Rivera (Alajuela). Es abogado.

- Grethel María Ávila Vargas (Alajuela). Es educadora.

- Wilson Alfredo Jiménez Cordero (Alajuela). Es abogado y notario.

- Kattia María Ulate Alvarado (Alajuela). Es docente y administradora educativa.

- Cindy María Blanco González (Cartago). Es abogada y notaria.

- Robert Johsan Barrantes Camacho (Cartago). Es influencer, pastor evangélico y productor audiovisual.

Laura Fernández ganó la presidencia y también la mayoría en la Asamblea Legislativa. (Alonso Tenorio)

- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Heredia). Es Abogada.

- Juan Manuel Quesada Espinoza (Heredia). Es abogado.

- Nayuribe Guadamuz Rosales (Guanacaste). Es Psicopedagoga y administradora educativa.

- Daniel Asdrubal Siezar Cádenas (Guanacaste). Es abogado y notario.

- Royner Mora Ruiz (Puntarenas). Es psicólogo deportivo.

- María Isabel Camareno Camareno (Puntarenas). Es contadora.

- Ariel Alfonso Mora Fallas (Puntarenas): Educador e influencer.

- Osvaldo Artavia Carballo (Limón): Es abogado.

- Kristel Lizeth Ward Hudson (Limón). Es trabajadora social.

- Esmeralda Britton González (San José). Es experta en Tecnologías de la Información.

- Fernando Obaldia Álvarez (Alajuela). Es empresario, bachiller en Ciencias y Letras, y contador privado.

El próximo Congreso tendrá representación de cinco partidos políticos. (Rafael Pacheco)

- Yara Vanessa Jiménez (Cartago). Es abogada y notaria.

- Cindy Dayana Murillo Artavia (Guanacaste). Es abogada y notaria.

- Ana Ruth Esquivel Medrano (Guanacaste). Cursando actualmente secundaria y computación.

- Reynaldo Arias Mora (Limón). Es empresario y comerciante.

- Kattia Calvo Cruz (Limón). Es docente y administradora educativa.

Liberación Nacional:

- Álvaro Ramírez Bogantes (San José). Es economista.

- Iztarú Alfaro Guerrero (San José). Es comunicadora y cineasta.

- Rafael Ángel Vargas Brenes (San José). Es líder político, comunal y deportivo.

- Ana Patricia Valverde Palavicini (San José). Es administradora de empresas.

- Diana Murillo Murillo (Alajuela). Es administradora pública.

- Eder Francisco Hernández Ulloa (Alajuela). Es abogado.

Tres fracciones legislativas desaparecerán de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

- Janice Patricia Sandí Morales (Cartago). Es médica.

- Víctor Manuel Hidalgo Solís (Heredia). Es ingeniero en Construcción.

- Marco Francisco Badilla Chavarría (San José). Es abogado y notario.

- Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Alajuela). Es abogada y notaria.

- Salvador Padilla Villanueva (Cartago). Es politólogo.

- Ángela Ileana Aguilar Vargas (Cartago). Es economista e ingeniera Industrial.

- Ronald Alberto Campos Villegas (Guanacaste). Tiene formación en economía política, filosofía e historia internacional.

- Karol Vanessa Matamoros Montoya (Guanacaste) Es máster en Salud Pública y en Administración en Servicios de Salud.

- Norjelens María Lobo Vargas (Puntarenas). Es administradora de Negocios.

- Jesús Ántonio Calderón Calderón (Puntarenas). Es abogado.

- Mangell Mc Lean Villalobos (Limón). Es profesor de Educación Física.

Frente Amplio:

- José María Villalta Florez Estrada (San José). Es abogado.

- Vianey Briyith Mora Vega (San José). Es socióloga y profesora de Estudios Sociales y Cívica.

- Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Alajuela). Es abogado ambientalista.

- Antonio Trejos Mazariegos (San José). Es abogado y activista.

- Sigrid Violeta Segura Artavia (Alajuela). Es geógrafa.

- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Cartago). Es politóloga.

- María Eugenia Román Mora (Heredia). Es abogada.

Unidad Social Cristiana:

- Abril Gordienko López (San José). Es abogada y notaria.

Coalición Agenda Ciudadana:

- Claudia Dobles Camargo (San José). Es arquitecta.

Con la nueva distribución desaparecieron tres fracciones legislativas de la actual Asamblea: Progreso Social Democrático, Liberal Progresista y Nueva República.