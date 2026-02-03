Experto desnuda las razones por las que tres partidos políticos desaparecerán de la Asamblea Legislativa

Tres partidos políticos que actualmente tienen diputados, dejarán de contar con representación en el Congreso en la próxima administración, algo que los afecta muchísimo.

Se trata de Progreso Social Democrático, el Liberal Progresista y Nueva República. Además, la Unidad Social Cristiana pasará de ocho curules a solo una.

Tres partidos políticos desaparecerán de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

El politólogo Rubén Grillo analizó el tema y dio las razones por las que cree que en estas elecciones la gente no apoyó a esas agrupaciones.

“En el caso de Progreso Social Democrático, que sigue siendo el partido de gobierno, realmente nunca tuvo apoyo; es un partido con el que la gente nunca se identificó; las personas no vieron en este una oportunidad para adherirse a esta agrupación, estar participando constantemente, yendo a mitines o estar atento a lo que sucede.

“Es un partido que realmente tuvo su momento cumbre cuando eligió a la presidencia y a 10 diputaciones, pero sabemos muy bien que todo eso fue un efecto arrastre en el sentido de que el posicionamiento del candidato, actual presidente, fue el que lo hizo realmente resurgir y posicionarse entre la opinión pública.

El PLP ya no tendrá representación en el Congreso. (Asamblea Legislativa)

¿Qué pasó son el Liberal Progresista y Eli Feinzaig?

El politólogo dijo que el caso del Liberal Progresista es diferente y que, si se hubiera mantenido unido, hubiera podido lograr algo más.

El problema principal es que a la fracción del Congreso que se inició con seis diputados, ya solo le quedan dos, ya que cuatro se declararon independientes por problemas internos.

“Toda lucha interna siempre afecta el desempeño electoral y esas diputaciones que se fueron del partido, que se tornaron independientes, criticaron el tipo de liderazgo que había en la agrupación”, dijo el experto.

Rubén dijo además que en esta elección el PLP no tuvo una figura fresca, como lo fue Eli Feinzaig en la elección pasada

“No era una figura que ya estaba en la opinión pública y no era objeto de críticas ni ataques. Ante eso, pues pudo, en ese momento, generar un efecto boom, pero ahorita, ya al haber el desempeño en la Asamblea Legislativa y así mismo, al tener una maquinaria en contra de ellos... eso fue dinamitando", agregó.

La fracción del PUSC fue muy castigada por los electores. (Asamblea Legislativa)

Nueva República y el PUSC no tuvieron personalidad

El politólogo se refirió también al caso de Nueva República, que tampoco sacó ni un solo diputado, y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que pasó de tener actualmente ocho curules a solo una.

A estos dos partidos lo “que les afectó es no tener una identidad propia en el Congreso. Ellos se aliaron con la Presidencia cuando la Presidencia lo necesitaba.

“El Partido Unidad Social Cristiana puso personas dentro del gobierno; por ejemplo, Erwen Masís, como representante de Costa Rica ante el BCI. Además, se vio involucrado en dinámicas de este gobierno no tan transparentes ni tampoco tan legales y, por ende, se vieron afectados”, explicó.

Grillo dijo que, en el caso de Nueva República, también pesó el tema de que el oficialismo se llevó gran parte del voto conservador y las denuncias contra Fabricio Alvarado, candidato presidencial de la agrupación.

En la próxima administración solo habrá cinco partido políticos en la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Fabricio Alvarado reconoce error al evitar levantamiento de inmunidad

Fabricio Alvarado reconoció a La Teja que el haber votado en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves les jugó en contra.

“Esa decisión siempre estuvo matizada por análisis político estratégico y ético como agrupación política. Nuestra posición inicial creemos que era válida, porque siempre pensamos que lo peor que podíamos hacer era victimizar a Chaves en medio de una campaña electoral, pues quitaría los focos de Laura Fernández en la discusión pública, lo cual favorecería electoralmente a su movimiento, según nuestro criterio.

“Por ahora reconocemos que pudimos habernos equivocado al evitar el levantamiento (del fuero) y nos toca analizarlo en los próximos días con cabeza fría, si los electores nos cobraron, precisamente, la cercanía con Chaves en el tema de inmunidad”, expresó.

El PLP asegura que está analizando las razones por las que obtuvo tan poco apoyo en las elecciones y prefiere no adelantar criterio.

También le pedimos una reacción a Luz Mary Alpízar, presidenta y diputada de Progreso Social Democrático, pero aún estamos a la espera de la respuesta.