Laura Fernández arrasó en cantones con menor desarrollo humano fuera del Valle Central, ¿por qué?

Según las estadísticas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la presidenta electa, Laura Fernández, obtuvo sus porcentajes más altos en los cantones que presentan el menor Índice de Desarrollo Humano (IDHc), casi todos ubicados fuera del Valle Central.

Algunos de estos cantones son Talamanca, La Cruz, Los Chiles, Buenos Aires, Matina, entre otros. Pero, ¿qué tanto apoyo llegó a tener Laura Fernández en estos cantones? De acuerdo con los datos del corte número 12, que se pueden apreciar en la página web del TSE, la presidenta electa obtuvo votos que llegaban a más del 60%:

Matina, Limón: Fernández 63,02%, Ramos 15,95%

Guácimo, Limón: Fernández 69,34%, Ramos 16,03%

Talamanca, Limón: Fernández 61,21%, Ramos 14,78%

Los Chiles, Alajuela: Fernández 63,95%, Ramos 21,66%

San Mateo, Alajuela: Fernández 34,6%, Ramos 56,19%

Guatuso, Alajuela: Fernández 64,58%, Ramos 21,61%

Buenos Aires, Puntarenas: Fernández 70,24%, Ramos 15,62%

Coto Brus, Puntarenas: Fernández 63,35%, Ramos 24,13%

La Cruz, Guanacaste: Fernández 56,68%, Ramos 22,45%

El único cantón que se encuentra dentro de los 10 con el peor IDHc que no eligió a Laura Fernández fue Dota, en San José. Según los datos recopilados por el TSE, el verdiblanco obtuvo 42,95% (1.584 votos), mientras que la presidenta electa quedó de segunda con 33.11%, es decir, recibió 1.221 votos.

Laura Fernández ganó en la mayoría de los cantones con menor Índice de Desarrollo Humano Cantonal. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

¿Por qué Laura Fernández ganó en estos cantones?

Para comprender por qué los empadronados de los cantones con menor IDHc eligieron a la representante del PPSO como presidenta, conversamos con el sociólogo Carlos Carranza, de la Universidad Nacional.

Carranza explicó que hay diferentes factores que pudieron incidir en el voto, por ejemplo, el grado de organización que tuvieron los partidos políticos.

“Estamos en un proceso largo donde el Partido Liberación Nacional había venido perdiendo fuerza por diferentes factores: falta de congruencia política, falta de una línea clara y otras cosas. El partido de gobierno utilizó consignas, dichos que se dan desde el presidente. Eso es un factor que también juega para llegarle a sectores importantes como elemento primordial”, dijo.

Otro factor es el nivel de confianza con el mandatario Rodrigo Chaves, en cuanto a las promesas sobre proyectos políticos.

“Lo que dicen los dirigentes del partido de gobierno hace creer que se está logrando más cosas, que se vive mejor. El hecho de no cumplir puede ser muy importante, pero otro hecho es que la promesa que ellos creen que se está cumpliendo se convierte en un factor fundamental”, indicó.

El experto señaló que en estos cantones con menor IDHc hay una brecha de ingreso, pues no hay actividades económicas suficientes. Además, el acceso a la educación es más débil, pues no hay posibilidades.

Dota, en San José, fue el único cantón con menor Índice de Desarrollo Humano Cantonal donde la mayoría de los votantes eligió a Álvaro Ramos. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Elecciones 2026.)

Álvaro Ramos ganó en la GAM

En nueve de los diez cantones con mayor IDHc, Álvaro Ramos ganó la mayor cantidad de votos. San Rafael de Heredia fue el único que eligió a Laura Fernández.

Así quedó el resultado según el último corte del TSE:

Santa Ana, San José: Ramos 45,18%, Fernández 35,86%

Belén, Heredia: Ramos 41,88%, Fernández 38,84%

Escazú, San José: Ramos 45,19%, Fernández 29,75%

Montes de Oca, San José: Ramos 46,35%, Fernández 26,74%

Heredia (Central), Heredia: Ramos 39,75%, Fernández 39,20%

Santo Domingo, Heredia: Ramos 43,48%, Fernández 35,61%

San Pablo, Heredia: Ramos 42,64%, Fernández 35,40%

Curridabat, San José: Ramos 43,27%, Fernández 33,24%

Flores, Heredia: Ramos 41,57%, Fernández 40,30%

En San Rafael de Heredia, Laura Fernández obtuvo el primer lugar con 40,16% (12.359 votos), mientras que el liberacionista quedó de segundo con 39,64%.

Carranza explicó que, en el caso del verdiblanco, la gente pudo entender más fácil el mensaje que dio Álvaro Ramos, basándose en una nueva forma de economía de servicio y de trabajo, con sistemas digitales y de automatización.

“El mensaje de Laura era que no tenía ningún planteamiento en esa parte. Lo único que se comprometía era privatizar, no a fortalecer esas áreas en forma clara en la parte urbana”, dijo.

El candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, obtuvo la mayoría de los votos en los cantones con mayor Índice de Desarrollo Humano Cantonal. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

