¿Esperaba jugar Chances este martes? JPS movió el sorteo y el acumulado sigue creciendo

La Junta de Protección Social (JPS) realizó un ajuste en el calendario de juegos para esta semana.

Si usted estaba esperando el sorteo de Chances para este martes 3 de febrero, tome nota: el juego fue trasladado para este miércoles 4 de febrero.

En consulta con la entidad, este cambio se realizó por motivo por las elecciones presidenciales que se realizaron el domingo 1 de febrero.

De hecho, el domingo tampoco se realizó la Lotería Nacional, como habitualmente se juega, por los comicios, sino que fue trasladado para el lunes 2 de febrero.

La JPS trasladó el sorteo de Chances para el miércoles 4 de febrero. (JPS/JPS)

Si usted aún no ha comprado su número de suerte para los Chances, aproveche. Recuerde que la fracción tiene un monto de 1.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 5.000 colones.

¿En cuánto está el acumulado para este miércoles?

El acumulado sigue sin salir tras el sorteo de la Lotería Nacional, que se jugó este lunes, por lo que el monto del premio aumentó.

Para el sorteo de Chances de este miércoles 4 de febrero, el acumulado está en 667 millones de colones en dos emisiones. Si no vuelve a salir, el monto aumentará 25 millones de colones más.

Aún quedan 52 bolitas con premios extras y una con la palabra “acumulado”.

El acumulado para este miércoles 4 de febrero subió a 667 millones de colones en dos emisiones después de que no saliera tras el sorteo de Lotería el lunes. (JPS/JPS)

Tras el sorteo de Lotería, se realizó el juego del acumulado, en el cual salió un premio extra de 5.000.000 en dos emisiones, para el número 99 y la serie 840.

