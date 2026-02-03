Estas son las fechas y premios de los sorteos de Chances y Lotería en febrero

La Junta de Protección Social (JPS) compartió el calendario de los sorteos de Chances y Lotería Nacional para este mes de febrero.

Los sorteos iniciaron el lunes 2 de febrero con la Lotería, que no se jugó el domingo 1 de febrero por motivo de las elecciones presidenciales.

También hubo un cambio en los Chances, pues no se jugará este martes 3 de febrero, sino que fue trasladado al día siguiente, es decir, el miércoles 4 de febrero.

La JPS anunció el cronograma de los sorteos de Chances y Lotería para febrero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los juegos de la JPS volverán a la normalidad el viernes 6 de febrero.

Cronograma de los juegos

La JPS realiza los sorteos de Chances los martes y viernes, mientras que la Lotería se juega los domingos.

Este es el calendario de los juegos para este febrero:

Miércoles 4 de febrero: Sorteo de Chances número 7006

Viernes 6 de febrero: Sorteo de Chances número 7007

Domingo 8 de febrero: Sorteo de Lotería número 4888

Martes 10 de febrero: Sorteo de Chances número 7008

Viernes 13 de febrero: Sorteo de Chances número 7009

Domingo 15 de febrero: Sorteo extraordinario de Lotería por el Día del Amor y Amistad número 4889

Martes 17 de febrero: Sorteo de Chances número 7010

Viernes 20 de febrero: Sorteo de Chances número 7011

Domingo 22 de febrero: Sorteo de Lotería número 4890

Martes 24 de febrero: Sorteo de Chances número 7012

Viernes 27 de febrero: Sorteo de Chances número 7013

Sábado 28 de febrero: Sorteo ordinario de Chances Mundialistas número 7014

En el mes de febrero se realizarán dos sorteos especiales: La Lotería extraordinaria por el Día del Amor y la Amistad y los Chances ordinarios Mundialistas. (JPs/Cortesía)

¿De cuánto son los premios?

Los sorteos de Chances que se realizan los martes tiene como premio mayor un monto de 80 millones por emisión, es decir, 160 millones en total. La fracción tiene un valor de 1.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 5.000 colones.

En el caso de los sorteos de Chances de los viernes, el premio mayor es de 120 millones de colones por emisión, lo que significa un total de 240 millones de colones. La fracción cuesta 1.500 colones y el entero, 7.500 colones.

El premio mayor de la Lotería, cuyo juego se realiza los domingos, es de 175 millones de colones por emisión, es decir, 350 millones de colones en total. La fracción tiene un monto de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

Los premios de la JPS para los sorteos de Chances y Lotería están muy jugosos, especialmente el juego extraordinario por el Día del Amor y la Amistad. (Captura de pantalla)

Por otra parte, el premio mayor del sorteo extraordinario de Lotería está muy jugoso, pues es de 320 millones de colones por emisión. Si usted quiere participar, la fracción tiene un valor de 1.500 colones y el entero, de 10 fracciones, 15.000 colones.

El sorteo ordinario de Chances Mundialistas tiene como premio mayor un monto de 7.5 millones de colones por emisión. La fracción cuesta 3.000 colones. La JPS indicó que el billete consta de una fracción.

