Nacional

Lotería Nacional: estos son los resultados del sorteo de hoy lunes 2 de febrero

La Junta de Protección Social realiza este lunes el sorteo ordinario 4887 de la Lotería Nacional, con un acumulado que alcanza los ₡642 millones

Por Hillary Chinchilla Marín y Ingrid Hidalgo

La Junta de Protección Social (JPS) lleva a cabo hoy lunes 2 de febrero el sorteo ordinario número 4.887 de la Lotería Nacional, el cual se realiza de manera excepcional este día debido a que ayer domingo no hubo sorteo por motivo de las elecciones.

Sorteo se realiza este lunes de forma extraordinaria

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619.
La JPS realiza hoy lunes el sorteo ordinario 4887 de la Lotería Nacional.: (JPS/Cortesía) (JPs/Cortesía)

El sorteo 4887 forma parte del calendario oficial de sorteos de 2026 y mantiene el plan de premios tradicional, con montos millonarios en los premios principales.

Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero

  • Número: 45
  • Serie: 774

Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero

  • Número: 98
  • Serie: 282

Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero

  • Número: 27
  • Serie: 904

Además de los tres premios mayores, durante el sorteo se distribuirán 97 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

Para el sorteo de hoy lunes, el premio acumulado continúa vigente y alcanza un monto de ₡642 millones.

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

LEA MÁS: Lotería Nacional: Estos son los números ganadores del sorteo de este domingo 25 de enero

Los resultados oficiales del sorteo 4887 se publicarán en los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizado el evento, así como en la edición impresa y digital de La Teja.

15/12/2025, San José, JPS, recorrido cerca de la JPS, para ver la venta de loteria y la gente cambiando premios de la loteria Navideña.
El sorteo se efectúa de forma extraordinaria tras las elecciones del domingo. (Jose Cordero/José Cordero)

Nota realizada con ayuda de IA

