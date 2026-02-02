Nacional

Tres partidos dicen adiós a la Asamblea Legislativa, hay uno que regresa y uno que debuta

Estos son los tres partidos que no lograron curules en la Asamblea Legislativa

Por Ricardo Silesky

Tres partidos políticos que fueron parte de la actual Asamblea Legislativa no lograron obtener curules para el siguiente periodo, luego del escrutinio preliminar de las elecciones nacionales celebradas este 1° de febrero.

Según los primeros datos oficiales del TSE, los partidos que quedarán fuera del Congreso son Nueva República, Liberal Progresista y Progreso Social Democrático, luego de que no alcanzaran el porcentaje de votos necesario para asegurar representación parlamentaria.

Además, hay un regreso, pues la Colación Agenda Ciudadana obtuvo una diputación, la de Claudia Dobles. Además, el partido Pueblo Soberano, el elegido por el oficialismo, debuta en el Congreso con 31 curules.

Nueva República, liderado por el candidato presidencial Fabricio Alvarado, no logró mantenerse en el Congreso, con apenas un 2,27 % de los votos para presidente.

El Partido Liberal Progresista (PLP), que en 2022 había obtenido seis diputados, en estas elecciones, su candidato presidencial, Eli Feinzaig, apenas alcanzó 0,38 % de los votos.

Por su parte, Progreso Social Democrático (PPSD), el partido que llevó al presidente Rodrigo Chaves al poder, tampoco alcanzó representación parlamentaria.

Con los datos dados hasta ahora, el partido oficialista llevará al Congreso 31 diputados, Liberación Nacional 17, Frente Amplio 7, Unidad Social Cristiana 1 y Agenda Ciudadana 1.

