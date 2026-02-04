Presidenta electa, Laura Fernández, fue nombrada por Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia

La presidenta electa, Laura Fernández, acaba de ser nombrada como ministra de la Presidencia por el mandatario Rodrigo Chaves, algo nunca antes visto en la historia del país.

Es la primera vez que un presidente electo es nombrado en el gabinete del mandatario que está en el cargo, para que termine la administración como ministro y luego asuma el mandato del país.

Laura Fernández fue nombrada ministra de la Presidencia por Rodrigo Chaves (John Durán)

Chaves dijo que Fernández no entrará al gobierno “fría”, sino que va a estirar y calentar trabajando desde este gobierno.

La presidenta electa se mostró contenta con su nombramiento.

“Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios.

“Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la Presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chaves, con quien ya hice equipo siendo su jefe de gabinete, su ministra de la presidencia y su ministra de planificación nacional y política económica”, manifestó.

Laura Fernández ya había ocupado ese puesto antes

Fernández ya había sido ministra de dos carteras en el gobierno de Chaves; empezó al frente del Ministerio de Planificación y luego él la nombró ministra de la Presidencia (debido a la renuncia de Natalia Díaz), pero el 30 de enero del 2025 renunció para iniciar su proyecto como aspirante a la presidencial con el Partido Pueblo Soberano.

Fernández ya había sido ministra de la Presidencia en la actual administración. (Albert Marín)

El inesperado anuncio se dio este miércoles en la conferencia de prensa semanal que hace el presidente Chaves.

Como ministra de la Presidencia, Fernández deberá coordinar los servicios de esta cartera, además de presentar al presidente los proyectos de ley, decretos, acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente.

Además, quien está al frente de ese ministerio suele asumir la coordinación del Poder Ejecutivo con el Congreso, por lo que tendría contacto directo con la Asamblea Legislativa.