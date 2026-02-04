¿Quiénes son los exjerarcas del gobierno de Chaves que ahora serán diputados?

La próxima Asamblea Legislativa tendrá caras conocidas que llenarán los curules, como sucede en el caso de los diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según los resultados de las elecciones que se realizaron el domingo 1 de febrero, la agrupación que representa a Laura Fernández, presidenta electa de la República, tendrá 31 legisladores en la nueva Asamblea Legislativa.

Muchos de sus nombres son muy conocidos, pues fueron jerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves. Ellos renunciaron a sus puestos para buscar una diputación que ostentarán en los próximos cuatro años.

Varios diputados del Partido Pueblo Soberano que llegarán en la próxima Asamblea Legislativa son exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Estos son los exjerarcas del gobierno de Rodrigo Chaves que llegarán al Congreso:

San José

Nogui Acosta Jaén: Fue ministro de Hacienda.

Stephan Brunner Neibig: Fue vicepresidente de la República.

Anna Katharina Müller: Fue ministra de Educación Pública.

Esmeralda Britton: Fue presidenta de la Junta de Protección Social

Heredia

Marta Eugenia Esquivel: Fue ministra de Trabajo, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social y ministra de Planificación.

Juan Manuel Quesada: Fue presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Puntarenas

Royner Mora: Fue ministro del Deporte.

Guanacaste

Nayuribe Guadamuz: Fue ministra de Cultura y Juventud.

Limón

Osvaldo Artavia: Fue presidente del Inder.

Kristel Ward Hudson: Fue viceministra de Cultura y Juventud.

Además de exjerarcas, en la Asamblea llegarán nombres conocidos como Gonzalo Ramírez, quien fue diputado del Partido Renovación Costarricense de 2014-2018; José Miguel Villalobos, el abogado que ha atendido casos de presuntos narcotraficantes; Robert Barrantes (Robert Jr.), un influencer; María Isabel Camareno, directiva de la CCSS; y Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno.

Otras caras conocidas

No solo el PPSO tendrá caras conocidas en el Congreso, pues figuras de otras agrupaciones regresarán como José María Villalta y Edgardo Araya del Frente Amplio, quienes fueron diputados entre 2018-2022 y 2014-2018, respectivamente.

Asimismo, la excandidata presidencial y ex primera dama, Claudia Dobles, estará en el Congreso. Ella es la única de la coalición Agenda Ciudadana que consiguió una curul.

La excandidata y ex primera dama, Claudia Dobles, llegará al Congreso. Ella fue la única de la coalición Agenda Ciudadana que obtuvo un curul. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Abril Gordienko también llegará a la Asamblea Legislativa como diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Ella trabajó en la Procuraduría de Familia; fue asesora de la presidenta ejecutiva del IMAS y miembro de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social.

Otra cara conocida es Álvaro Ramírez, quien será diputado del Partido Liberación Nacional. Él fue candidato a la vicepresidencia junto con José María Figueres en las elecciones del 2022.

