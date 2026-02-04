Reforma al Impuesto sobre la Renta podría aumentar la carga tributaria a pymes, asalariados y jubilados

El proyecto de reforma integral a la Ley del Impuesto sobre la Renta, tramitado bajo el expediente 23.760 y firmado por el mandatario Rodrigo Chaves y el exministro de Hacienda y diputado entrante, Nogui Acosta, podría afectar a las pymes, trabajadores independientes, asalariados y otros contribuyentes.

Las pymes serían uno de los sectores afectados por la posible aplicación de una tarifa plana del 30% y por la reducción del período de exoneración inicial, pues pasaría de seis a tres años.

Asimismo, podría impactar a los asalariados y jubilados porque enfrentarían un aumento en el último tramo del impuesto y una reducción de la base exenta mensual (se reduciría de 918.000 colones a 842.000).

Un abogado tributario advirtió que el proyecto de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, firmada por Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, podría afectar a pymes, asalariados y jubilados y otros contribuyentes. (Canva/Canva)

Gabriel Baudrit, abogado tributario, señaló que las personas pagarían impuestos sobre su salario o pensión, cuando su ingreso apenas alcanza para cubrir el costo de vida.

“Este proyecto cambia por completo la lógica con la que hoy tributan las pymes. No se trata solo de pagar más impuestos, sino de perder un régimen diferenciado que reconocía su tamaño, su nivel de riesgo y su papel como principal generador de empleo en el país”, dijo.

El abogado también advirtió que otros cambios que se buscan implementar a través del proyecto son un aumento en la carga fiscal para inversionistas inmobiliarios, la incorporación de un 15% de impuestos a rentas mobiliarias de origen extraterritorial (actualmente exentas) y la aplicación de una tarifa del 30% a las cooperativas que no tributan impuesto sobre la renta.

Baudrit advirtió que esta reforma puede aprobarse con mayoría simple, es decir, con 29 diputados.

“Eso obliga a la ciudadanía a informarse y a dimensionar con claridad cómo estos cambios afectarían su ingreso, su negocio o su actividad económica”, comentó el abogado.

¿Cómo quedarían los cambios?

El proyecto firmado por Nogui Acosta y el presidente Rodrigo Chaves propone nuevas tarifas a los contribuyentes.

Con los cambios que se implementarían, las tarifas quedarían de esta forma:

Pymes: 5% a 20% (tarifa actual), 30% plana (nueva tarifa propuesta)

Trabajadores independientes: 0% a 25% (tarifa actual), 30% aumenta último tramo (nueva tarifa propuesta).

Asalariados y jubilados: 0% a 25% (tarifa actual), 30% aumenta último tramo (nueva tarifa propuesta).

Inversionistas inmobiliarios: 12,75% (tarifa actual), 30% progresivo (nueva tarifa propuesta).

Inversionistas mobiliarios de rentas extraterritoriales: 0% (tarifa actual), 15% (nueva tarifa propuesta).

Cooperativas: 0% (tarifa actual), 30% plana (nueva tarifa propuesta).

La propuesta de reforma de ley incluyen nuevas tarifas para inversionistas mobiliarios de rentas extraterritoriales y cooperativas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

