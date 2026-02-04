BCR responde a Laura Fernández tras propuesta de vender el banco para financiar el IVM

El Banco de Costa Rica (BCR) respondió a la presidenta electa,Laura Fernández, después de que ella anunciara que, entre sus planes, está vender esta entidad para fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

En la conferencia de prensa, que se realizó al mediodía del lunes 2 de febrero, Fernández afirmó que una de sus prioridades es la venta del BCR “antes de que quiebre”.

“Comparto la preocupación (por el IVM); de hecho, fue un tema prioritario en mi plan de gobierno y yo sigo en pie con la propuesta seria de que vendamos el Banco de Costa Rica antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos, y que todos los recursos de la venta de ese banco los utilicemos para capitalizar el fondo de pensiones del IVM de la Caja“, dijo.

El Banco de Costa Rica (BCR) le respondió a Laura Fernández después de que anunciara que vendería la entidad para fortalecer el régimen de pensiones de IVM. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Tras sus declaraciones, la entidad señaló que cualquier iniciativa deberá resolverse en la Asamblea Legislativa y que respetarían los procesos democráticos del país, según informó La Nación.

“El BCR es un banco estable, con una de las suficiencias patrimoniales más robustas y una solvencia financiera sólida en el mercado financiero costarricense”, indicó.

La entidad también reafirmó su compromiso con la estabilidad financiera del país.

“El Banco lidera el desarrollo de obra pública; por ejemplo, con la construcción de Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. El BCR es un aliado del Estado en la democratización de los servicios como los pasaportes y las licencias”, dijo.

De acuerdo con La Nación, las ganancias del BCR se redujeron un 9,6%; es decir, 4.131 millones de colones, respecto al 2024. El año pasado se reportaron 38.494 millones de colones.

¿Afectará a sus clientes?

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional (UNA), dijo, en una entrevista con La Teja, que la venta del BCR no tendría que afectar a los clientes de la entidad, sino su reputación.

“Va a depender mucho de qué tan compleja sea la negociación política y qué tan bien técnicamente quede el proyecto, si tendremos dificultades a la hora de implementar un traslado de activos del Estado, en este caso del Banco de Costa Rica a un proveedor de servicios financieros privado, que muy probablemente sea una corporación internacional", comentó.

El BCR reafirmó su compromiso con la estabilidad financiera del país. Por su parte, el economista Leiner Vargas indicó que no afectaría a los clientes, sino la reputación de la entidad. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Sí puede haber alguna afectación durante el proceso de transición, pero eso en realidad no debería afectar al usuario final, tanto el que tiene crédito como el que tiene ahorros en el banco”, añadió.

