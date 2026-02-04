OEA analizó las votaciones y encendió las alarmas ante posible filtración del narco en campaña política

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó un informe sobre las elecciones de Costa Rica, dos días después de los comicios.

En dicho documento, la Misión de la OEA destacó la preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, por parte del narcotráfico, en las elecciones.

También reconoció la solidez y el profesionalismo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y sus funcionarios y además, destacó el compromiso cívico.

También se resaltó el aumento en la participación ciudadana, pues, según datos del TSE, el abstencionismo bajó de 40% a 30%.

La Misión de la OEA publicó un informe sobre el proceso electoral en Costa Rica, aplaudiendo la labor del TSE y la participación ciudadana. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Elecciones 2026.)

“La votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente”, indicó.

Hallazgos de la OEA

En el informe, la Misión de la OEA detalló los hallazgos del proceso preelectoral y electoral de Costa Rica.

Un grupo de 27 observadores de diferentes nacionalidades de la OEA llegó al país el 22 de enero, unas semanas antes de las elecciones y se reunió con distintas autoridades por ejemplo, el TSE, el Poder Judicial, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y otras. Además, tuvo encuentros con los candidatos presidenciales.

Uno de los hallazgos importantes es que la OEA conoció relatos sobre la posible infiltración del crimen organizado en el proceso electoral, así como de la supuesta financiación prohibida proveniente del extranjero.

“Las Elecciones Nacionales en 2026 se desarrollaron en un contexto que mantiene desafíos de larga data relacionados con la inequidad en el sistema de financiamiento político-electoral vigente en Costa Rica. A esto se suman los diversos relatos recibidos por la Misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política. Esta preocupación ya había sido puesta en conocimiento de la MOE/OEA que acompañó las pasadas elecciones municipales”, afirma el informe.

Asimismo, señaló que, durante la etapa preelectoral, hubo elevados niveles de conflictividad política, ataques a la institucionalidad y a los medios de comunicación y una alta tensión entre los poderes el Estado.

“La Misión constató que, incluso, el oficialismo cuestionó el sistema electoral, que tradicionalmente se ha caracterizado por una sólida confianza ciudadana en Costa Rica y es respetado internacionalmente”, indicó.

En el documento se menciona sobre la supuesta mordaza que el presidente Rodrigo Chaves aseguró que el TSE le había impuesto, cuya situación generó preocupación en la Misión por los señalamientos “directos e individualizados formulados por el titular del Poder Ejecutivo”.

Sobre este tema, la Misión intentó reunirse con el mandatario para conocer su punto de vista, sin embargo, no tuvo acceso a una reunión.

También se señaló preocupación por la libertad para el ejercicio de los periodistas y el deterioro de las relaciones de funcionarios del gobierno con medios de comunicación del país, así como por los ataques al Poder Judicial.

La OEA afirmó que el TSE cuenta con un sistema centralizado, automatizado y estandarizado de distribución de materiales electorales. Asimismo, destacó su capacidad operativa y logística y su esfuerzo para que las personas con discapacidad tengan acceso al ejercicio del voto.

La OEA señaló preocupación por los ataques realizados por el gobierno contra la prensa, el Poder Judicial y el TSE. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La Misión subraya la importancia que tienen para la democracia de Costa Rica la fortaleza institucional, el profesionalismo y la experiencia de una autoridad electoral autónoma e independiente como el TSE”, informó.

Por otra parte, durante la jornada electoral, la OEA constató que se desarrolló de manera pacífica, en un clima de tranquilidad y respeto entre los distintos actores del proceso.

Sobre los resultados y las encuestas de las elecciones, la Misión señaló la necesidad de analizar la desconexión entre los datos arrojados en las encuestas y los resultados electorales.

“Si bien la Misión reconoce que las encuestas constituyen una fotografía de un momento político específico, reitera la necesidad de analizar la desconexión entre los datos arrojados y los resultados electorales. Este fenómeno reviste particular importancia, en tanto los sondeos pueden influir en la decisión del votante, instalando narrativas que distorsionan el ambiente electoral y confunden a la ciudadanía”, indicó.

¿Qué se debe mejorar en Costa Rica?

Tras vigilar las elecciones, la Misión de la OEA dio una serie de recomendaciones como:

Revisar el modelo de composición partidiaria de las Juntas Receptoras de Voto (JRV).

Coordinar con el sistema penitenciario para establecer protocolos específicos de custodia, resguardo y verificación de cédulas de identidad de las personas privadas de libertad.

Establecer como procedimiento que las JRV entreguen a los votantes el crayón al momento en que pasen a la mampara de votación y que sea devuelto al finalizar la votación para minimizar preocupaciones sobre extravío del material y el riesgo de invalidación del voto

Poner a la disposición de la ciudadanía información sobre asuntos contenciosos y resoluciones finales de la Sección Especializada o del Pleno a través de la página web del TSE.

Fijar límites individuales a los aportes de las personas físicas, así como al valor de las campañas.

La Misión de la OEA brindó una serie de recomendaciones para mejorar el proceso electoral en Costa Rica. Foto: Albert Marín. (Albert Marín/Elecciones 2026.)

