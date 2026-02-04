Padre Sergio Valverde opina sobre la elección de Laura Fernández como presidenta

El padre Sergio Valverde nos dijo lo que piensa de que Laura Fernández ganara las elecciones presidenciales y también le mandó un fuerte mensaje al país.

Además les hizo importantes pedidos a la próxima mandataria y a los diputados electos.

El padre Sergio Valverde nos contó lo que piensa de que Laura Fernández haya ganado las elecciones. (Obras del Espíritu Santo)

El sacerdote asegura que vivir en democracia es una bendición y por eso pide a las personas orar por el próximo gobierno y también por los diputados electos.

LEA MÁS: Si usted es de los que desea que le entreguen el 100% del ROP, le tenemos noticias y no le gustarán

“Hoy quiero dar gracias a Dios de todo corazón por Costa Rica, por la democracia, por el maravilloso don de poder haber emitido nuestro sufragio en un ambiente de libertad. Como dicen las escrituras en primera de Timoteo, capítulo II, versículo 2: ‘Orad por vuestros gobernantes para que haya paz’.

El cura le hizo varias peticiones a la próxima mandataria. (AFP)

“Con eso de fondo quiero dar gracias a Dios por doña Laura Fernández Delgado, presidenta electa de Costa Rica, por los señores vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto. De igual forma, por cada uno de los 57 diputados elegidos para la Asamblea Legislativa”, dijo el sacerdote.

LEA MÁS: OEA analizó las votaciones y encendió las alarmas ante posible filtración del narco en campaña política

Política

Pide sabiduría para los próximos gobernantes

El cura también le pide a Dios que les dé mucha sabiduría a los próximos gobernantes para que puedan construir un mejor país y resolver los problemas que vive Costa Rica.

“De todo corazón, por todos y cada uno de ellos, ruego sabiduría y entendimiento, que el Espíritu Santo los guíe, que puedan motivar a nuestro país para que se bajen todas las banderas y se levante muy en alto el pabellón nacional.

El religioso le pide a los diputados electos que pongan siempre primero a los pobres. (John Durán)

“Les ruego puedan ponerse de acuerdo para tomar las mejores decisiones para nuestra patria, poniendo siempre por encima la voluntad de Dios y el bien de nuestro país. Que de manera especial puedan poner en primer lugar una y muchas veces a los pobres, y que, por favor, se respete en Costa Rica la vida desde el inicio hasta el ocaso y así podamos gritarle al mundo entero que en Costa Rica vivan siempre Jesucristo, el trabajo y la paz”, manifestó el sacerdote.