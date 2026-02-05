Ministerio de Salud alerta sobre un tipo de queso, de una conocida marca, que está contaminado con bacteria

El Ministerio de Salud alertó este jueves sobre un tipo de queso, de una conocida marca, que está contaminado con una peligrosa bacteria.

A través de la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, las autoridades alertan a la población en general sobre la presencia de Listeria monocytogenes en el producto que se detalla:

Queso montino semiduro, marca Monteverde, lote 021, con registro sanitario A-CR-16-07818.

Este queso Monteverde esta contaminado con una bacteria. (Ministerio de Salud)

“De acuerdo con los resultados de análisis microbiológicos del Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA), el lote del producto antes mencionado, de la marca Monteverde, presentó aislamiento positivo por Listeria monocytogenes, lo que incumple con los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA 67.04.50:17, para el Subgrupo 1.9. Quesos frescos, no madurados, requesón, sus mezclas de producto lácteo con aceite o grasa vegetal comestible o similares.

LEA MÁS: BCR hace anuncio clave en medio de la polémica por la intención de Laura Fernández de venderlo

“La contaminación de los productos se identificó a través de muestreos realizados en supermercados del país, como parte del control de alimentos que lleva a cabo el Ministerio de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos vigente”, informó el Ministerio de Salud.

Las autoridades ya están trabajando en el retiro del mercado del lote contaminado en coordinación con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

LEA MÁS: Ariel Robles hace el llamado que muchos esperaban a Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo

Revise el queso que tiene en su casa. (Canva)

Recomendaciones para la población

Evite comprar o consumir el lote contaminado del queso mencionado, especialmente si se trata de mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, debe desecharlo o devolverlo al punto de venta.

Si experimenta síntomas como: fiebre, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza, vómitos y ha consumido el lote del producto antes mencionado, consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano. Además, notificarlo al Ministerio de Salud al correo drpirs.correspondencia@misalud.go.cr.