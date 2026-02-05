Sucesos

Rodrigo Chaves reconoce a hija que tuvo fuera del matrimonio

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el presidente de Costa Rica realizó el trámite luego de que una publicación se hiciera viral

Por Alejandra Morales

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, reconoció de manera legal a su tercera hija, una niña de 2 años, según consta en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde la tarde de este miércoles 4 de febrero.

La situación se dio luego de que se viralizara la publicación de una mujer que señalaba tener una hija no reconocida con el mandatario, lo que generó amplia reacción en redes sociales.

Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el Presidente de Costa Rica realizó el trámite luego de que una publicación se hiciera viral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con este trámite, la niña quedó oficialmente reconocida, pasando a ser la tercera hija del mandatario. Rodrigo Chaves tiene una hija de 26 años y dos menores de edad, entre ellas la pequeña de dos años recientemente reconocida.

