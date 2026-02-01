Entre insultos, muecas y polémica, así fue el voto de Rodrigo Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, es un personaje que genera polémica y todo tipo de reacciones en la población y, en esta jornada electoral, su voto estuvo marcado por los insultos, gritos, muecas y acciones que dejaron mucho qué desear.

Vamos por partes. Desde temprano, el ambiente en la escuela Juan Santamaría de Curridabat era muy frío, no solo por la cantidad de personas, sino por el clima, pero esto empezó a cambiar conforme el tiempo pasó y se acercaban las 11 de la mañana, hora a la que el mandatario visitaría las urnas electorales junto a su mano derecha, Pilar Cisneros.

Rodrigo Chaves votó en Guadalupe a eso de las 2 de la tarde. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Cuando las personas se fueron enterando que Chaves y la diputada se aproximaban a ese centro educativo, una cantidad de fieles seguidores se acercaron con banderas y camisas para hacer ruido en apoyo al presidente y a Cisneros.

A su llegada, pasadas las 11 de la mañana, el tumulto de personas se fue sobre el carro blanco que los transportaba para gritar cánticos de apoyo, pero también una cantidad de gritos de opositores, reprobando sus gestiones.

A la entrada de la escuela en la que Pilar ejerció su derecho, Rodrigo acaparó el interés, pese a que la diputada fue la que votó, pero lo que pasó minutos después fue la gran nota de la mañana.

Rodrigo Chaves estuvo en ambos centros educativos en compañía de Pilar Cisneros (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Al salir de la escuela, el carro esperaba a ambos para llevarlos y seguir en su día; no obstante, del otro lado de la calle, un tumulto de simpatizantes de la oposición empezó a gritarle, que “fuera Chaves”, a decirle narco y más cosas, a lo que el presidente respondió con muecas, tirando besos, haciendo gestos y burlándose de esos que le recriminaban su accionar como presidente.

Rodrigo Chaves llegó a las urnas en medio de un tumulto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Tras irse a eso de las 11:30 de la mañana, se vendría el momento del voto del jerarca tico, pero ahora en el Liceo Napoleón Quesada en Guadalupe, en el que la situación se volvería más caótica.

El voto de Chaves en Guadalupe

Rodrigo llegó pasadas las 2 p.m. junto a Pilar, de nuevo en medio de una gran cantidad de simpatizantes como de opositores. Al entrar por el portón trasero del liceo, para llegar al parqueo, mucha gente desde fuera gritaba cosas, a lo que Chaves optó por salir a saludar a sus seguidores, pero a la vez volverle a tirar besos y gestos de burla a sus detractores.

El presidente Rodrigo Chaves hizo gestos en las afueras de la escuela Juan Santamaría en Curridabat (Javi O'Connor/Cortesía)

En el camino a la urna 1080 del Liceo Napoleón Quesada, fue dando palabras a medios mientras se armaba un desorden dentro de los pasillos del colegio, incluso la Policía tuvo que intervenir para abrir el paso. Nuevamente empezaron los gritos de “fuera” y otros de apoyo.

En grabaciones de la transmisión de Repretel, se escucha al presidente decir expresiones como “te amo”, “se ahuevó la viejilla”, mientras tiraba besos, y posteriormente agregó: “Te amo, te amo, idiota”, dirigidas a personas identificadas como simpatizantes de otras agrupaciones políticas.

Chaves ejerció su voto, y a los minutos, en medio de la cantidad de seguidores, detractores y prensa, llegó al carro para, junto a Pilar Cisneros, volverse a ir, pero dejando imágenes que quedarán en la memoria de muchos por ver al presidente de Costa Rica insultando, haciendo muecas y gestos a personas que, al vivir en una democracia, solamente están expresando su oposición a su gobierno.