Burlas y frases ofensivas como “te amo, te amo idiota” del presidente Rodrigo Chaves al votar

Rodrigo Chaves votó en la escuela Napoleon Quesada, en Goicoechea. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)

Un indignante comportamiento del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quedó registrado en video este domingo 1 de febrero, cuando acudió a emitir su voto en el Colegio Napoleón Quesada, en Goicoechea.

A su llegada al centro educativo, Chaves fue recibido tanto por simpatizantes como por seguidores de otros partidos políticos.

Sin embargo, lejos de mantener una actitud neutral, el mandatario adoptó un tono burlista y provocador, realizando gestos con las manos y lanzando frases ofensivas.

En las grabaciones se escucha al presidente decir expresiones como “te amo”, “se ahuevó la viejilla”, mientras tiraba besos, y posteriormente agregó: “te amo, te amo, idiota”, dirigidas a personas identificadas como simpatizantes de otras agrupaciones políticas.

Rodrigo Chaves presidente de Costa Rica ofende a simpatizantes

La situación ocurrió en el marco de las elecciones presidenciales de Costa Rica y fue captada por varios medios de comunicación que daban seguimiento a la jornada electoral del mandatario. Entre ellos, canal 6, que incluso logró registrar el audio de las expresiones del presidente.

Este hecho ha causado indignación y cuestionamientos, al tratarse de una conducta considerada impropia de la investidura presidencial, especialmente durante un proceso electoral que exige respeto, neutralidad y civismo.

Las imágenes y audios continúan circulando en redes sociales, donde se ha abierto un debate sobre el comportamiento del mandatario en un momento clave para la democracia costarricense.