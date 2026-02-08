Se acabó la “chatarra” en los barrios: grúas ya levantan carros abandonados en San José

Las grúas de la Policía Municipal retiran vehículos abandonados en barrios de San José. (captura /captura)

Si usted tiene un carro abandonado en vía pública, es mejor que tome nota.

La Policía Municipal de San José inició un operativo para recoger todos los vehículos que permanecen abandonados en distintos barrios de la capital. Policías de Costa Rica confirmó que los automotores están siendo retirados con grúas y, en los casos que lo ameriten, utilizarán maquinaria para poder moverlos.

Según la información dada a conocer, más de 100 propietarios ya fueron notificados sobre esta medida, lo que significa que el proceso no es improvisado y que se está advirtiendo previamente a los dueños.

LEA MÁS: Informe revela lo que muchos ocultan del estado de excepción de El Salvador: muertes de inocentes y hasta de bebés

El mensaje es claro: dejar un vehículo abandonado en la vía pública no solo ocupa espacio, sino que también representa un problema para la seguridad de los vecinos.

LEA MÁS: Estos fueron los números ganadores del sorteo de Chances de este 6 de febrero

Las autoridades fueron enfáticas al señalar que mantener un carro en estado de abandono en la calle es un desprecio hacia la seguridad y el orden en las comunidades.

Este tipo de controles no se limita únicamente a San José. Las municipalidades de La Unión y Garabito también están ejecutando acciones similares para retirar vehículos en abandono de sus respectivos cantones.

LEA MÁS: ¿Qué harán con sus vidas los excandidatos presidenciales tras las elecciones? Esto dijeron

Con estas medidas, los gobiernos locales buscan recuperar espacios públicos, mejorar la imagen de los barrios y reducir posibles focos de inseguridad.

Si usted tiene un vehículo en desuso estacionado en la calle, podría estar en la lista.