¿Qué harán con sus vidas los excandidatos presidenciales tras las elecciones? Esto dijeron

Tras las elecciones presidenciales, en las que resultó ganadora la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, los exaspirantes a la presidencia se tomaron un respiro luego de varios meses de intensa campaña.

Algunos optaron por dedicar tiempo a sus familias o a asuntos personales, mientras que otros continúan activos en la política, ya que actualmente son diputados de la Asamblea Legislativa, como Ariel Robles (Frente Amplio), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), entre otros.

La Teja consultó a varios de los ahora excandidatos presidenciales sobre sus planes tras las elecciones y si continuarán en la política. Algunos prefirieron no referirse al tema por el momento, mientras que otros ya tienen definido su rumbo.

Algunos excandidatos presidenciales continuarán en la Asamblea Legislativa o seguirán trabajando con sus agrupaciones políticas, mientras que otros aún no lo tienen claro. (Canva/La Nación)

Claudia Dobles

La excandidata de la coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, compartió un mensaje dirigido a sus simpatizantes tras los comicios. En él se refirió a sus planes como diputada de la próxima Asamblea Legislativa, cargo que asumirá en mayo.

Dobles señaló que impulsará una agenda enfocada en educación, seguridad, juventudes, mujeres y convivencia democrática. Además, en una conferencia celebrada el jueves, explicó que ya sostuvo acercamientos con Abril Gordienko (PUSC) y Álvaro Ramírez (PLN) para explorar coincidencias desde la oposición, y que está a la espera de que el Frente Amplio defina su jefatura de fracción.

Indicó que la agenda opositora también debe priorizar temas como listas de espera, costo de la vida y competitividad. Asimismo, anunció una gira por las siete provincias para reunirse con comunidades, sectores productivos, mujeres y personas jóvenes. En las elecciones obtuvo 119.700 votos (4,85%), ubicándose en el tercer lugar.

Claudia Dobles llegará a la Asamblea Legislativa como diputada en mayo; durante de que inicie sus labores legislativas, hará una gira a diferentes comunidades de las siete provincias. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ariel Robles

El frenteamplista continuará como diputado en la Asamblea Legislativa hasta que termine su periodo.

Le consultamos cuáles son sus planes después de que finalicen sus labores como legislador, no obstante, estamos a la espera de su respuesta.

Ariel Robles se ubicó en cuarto lugar en las elecciones con 3,76% (92.826 votos).

Álvaro Ramos

Este medio consultó al excandidato verdiblanco y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, estamos a la espera de su respuesta.

Álvaro Ramos quedó en segundo lugar en las elecciones con 33,44%, es decir, obtuvo 825.041 votos.

Fabricio Alvarado

Continuará como diputado en el Congreso hasta que finalice su periodo en mayo.

Fabricio Alvarado se ha referido públicamente a sus planes dentro de cuatro años, cuando se realicen las nuevas elecciones presidenciales. Él señaló que no se postularía de nuevo para la presidencia, pero no descarta hacerlo para volver a la Asamblea Legislativa.

Fabricio Alvarado continuará como diputado de Nueva República en el Congreso. Él afirmó públicamente que no se postulará para la presidencia en las próximas elecciones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio consultó al excandidato presidencial de Nueva República sobre sus planes después de que finalice su periodo en el Congreso, pero aún se está a la espera la respuesta.

En las elecciones se ubicó en el sexto lugar con 2,18% (53.797 votos).

Juan Carlos Hidalgo

Se contactó a la encargada de prensa de Juan Carlos Hidalgo, excandidato del PUSC, para conocer sus planes. Sin embargo, nos indicó que, por el momento, está descansando y se referirá a su futuro en los próximos días.

Obtuvo 68.732 votos en las elecciones del 1 de febrero, es decir, un 2,79% de la totalidad.

Eliécer Feinzaig

El excandidato del Partido Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, continuará como legislador en el Congreso hasta que finalice su periodo en mayo.

Pero, ¿qué pasará con él después de que finalice sus labores en la Asamblea? Este medio le consultó a uno de sus asesores, quien indicó que el partido realizará un análisis interno con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y con sus bases para brindar una respuesta “responsable y fundamentada”.

“Este proceso requiere tiempo, ya que implica revisión, discusión y validación de distintos criterios y aportes”, comentó.

La agrupación naranja no obtuvo ningún curul para la próxima Asamblea Legislativa y además, Eliécer Feinzaig se ubicó en el octavo lugar con 11.179 votos (0,45%).

Natalia Díaz

Contactamos a la exministra de Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves y excandidata presidencial para conocer sus planes.

Sin embargo, Natalia Díaz nos indicó que no iba a brindar más declaraciones.

Según datos del TSE, la excandidata del Partido Unidos Podemos recibió un 0,86% de los votos, es decir, 21.126 personas la eligieron para la presidencia.

José Aguilar Berrocal

El excandidato del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, continuará trabajando con la agrupación para que se consolide como un movimiento que “canalice la buena voluntad de muchas personas de querer ayudar a un país”.

“Nuestra determinación es continuar con el movimiento que ha tenido un respaldo muy interesante. (...) El deseo es que esto se consolide como un movimiento sano, de propuestas constructivas, muy sólido técnicamente, muy basado en innovación”, dijo.

José Aguilar continuará trabajando con el partido Avanza. Él señaló que espera ayudar al país por medio de la política. Fotografía Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

“Vamos a seguir con mucha fuerza escuchando, construyendo y tratando de ayudar a nuestro país de todas las maneras posibles”, añadió.

Aguilar Berrocal se ubicó en el sétimo puesto con 43.968 votos (1,78%).

