Denuncian que en una junta receptora de votos habrían adjudicado votos del PLN a otro partido, esto dice el TSE

En redes sociales circulan denuncias de puestos de votos del Partido Liberación Nacional (PLN) que habrían sido adjudicados, en el sistema del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a otra agrupación política.

Personas han subido a sus perfiles fotos en las que se observan lo que parecieran ser inconsistencias en los reportes de resultados.

Denuncian que votos de PLN fueron adjudicados a otro partido en un junta receptora de votos de Heredia. (Alonso Tenorio)

En una publicación en la red social X, se ve una lista que pareciera ser uno de los documentos de control del TSE para la junta receptora de votos 4638, de San Vicente de Santo Domingo, en Heredia.

En la hoja se ve escrito a mano que el PLN habría tenido 245 votos, pero ya en la base de datos digital del TSE se observa, en esa misma junta, que el resultado para el PLN es de 0 votos, mientras que el Partido Justicia Social Costarricense tiene reportados 245 votos, justamente la misma cantidad que la hoja señala para los liberacionistas.

Para eso es el escrutinio definitivo

La Teja consultó al TSE sobre este tipo de inconsistencias que se habrían dado en las recientes elecciones presidenciales y la entidad dijo que para eso se hace el escrutinio definitivo de los votos.

“Ante publicaciones en redes sociales sobre diferencias entre los resultados de algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV), consignados en las certificaciones de estas, y los que aparecen en el visualizador de resultados del sitio web, así como otras dudas respecto de los conteos, el TSE aclara:

El TSE dice que para eso es el escrutinio definitivo de votos. (Alonso Tenorio)

“Si bien las personas que integran las JRV propuestas por los partidos o los funcionarios encargados de la transmisión de resultados provisionales pueden cometer errores materiales, de transcripción o de dictado, el escrutinio definitivo en la sede central del TSE, a cargo de las magistradas y magistrados, y en presencia de los fiscales partidarios, permite resolverlos.

“Es precisamente la existencia de controles cruzados, transmisión por distintas vías de la información, y publicación transparente de ella, lo que permite que esos posibles errores queden expuestos y puedan corregirse”, detalló el TSE.

La Teja consultó al PLN si tenía conocimiento sobre las situaciones denuncias en redes sociales, estamos a la espera de la respuesta.