PLN definió quiénes serán su jefe y subjefa de fracción en la Asamblea Legislativa y anuncia decisiones

El Partido Liberación Nacional (PLN) ya decidió cuál diputado será el jefe de fracción en el primer año de la próxima administración.

La decisión la tomaron este miércoles en una reunión en la que participaron los diputados electos y el excandidato presidencial, Álvaro Ramos.

Álvaro Ramírez será el legislador que dirija la fracción, la elección fue unánime. La diputada Iztarú Alfaro será la subjefa de fracción.

Diputados electos del PLN se reunieron con Álvaro Ramos y definieron el jefe y subjefa de fracción. (Cortesía PLN)

Los legisladores electos tomaron la decisión de que los representantes del PLN en el Congreso ejercerán una oposición firme e inflexible frente a cualquier intento del próximo gobierno de debilitar las garantías individuales, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

Ramírez dijo que están llamados a vigilar, contener y denunciar cualquier acción que atente contra la democracia y las libertades públicas.

LEA MÁS: Ariel Robles hace el llamado que muchos esperaban a Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo

“Más de 800 mil costarricenses confiaron en un liderazgo renovado y nos dieron la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición. Defenderemos sin titubeos los principios democráticos y no permitiremos abusos de poder disfrazados de seguridad o gobernabilidad. En eso seremos absolutamente inflexibles”, manifestó Ramírez.

Buscan mejorar la calidad de vida de los costarricenses

Otra de las decisiones anunciadas por los representantes del PLN es que respaldarán toda iniciativa que mejore la calidad de vida de la población y fortalezca la institucionalidad, pero se opondrán con contundencia a cualquier medida que restrinja derechos, debilite la democracia o utilice la lucha contra el crimen como excusa para concentrar poder.

LEA MÁS: ¿Quiere saber por qué Rodrigo Chaves nombró a Laura Fernández como ministra? Esta es la explicación

Álvaro Ramírez seré el jefe de fracción del PLN en el Congreso. (José Cordero)

“En la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, estaremos del lado de quienes actúen con firmeza y respeto a la ley. Pero no aceptaremos medidas abusivas que utilicen estos temas como excusa para restringir derechos, criminalizar a la ciudadanía honesta o debilitar la democracia. Encerrar a la gente buena o erosionar libertades nunca será una opción. En eso seremos absolutamente inflexibles”, puntualizó Ramírez.

El PLN presentará al Poder Ejecutivo una agenda de proyectos prioritarios, coherente con los compromisos asumidos ante la ciudadanía durante la pasada campaña electoral.

La subjefa de fracción, por su parte, indicó que sus prioridades serán la defensa de la libertad y la igualdad de oportunidades, especialmente para las familias y regiones de menores ingresos.