Regreso a clases 2026: estos son todos los cambios que anunció el MEP

A pocos días del inicio del curso lectivo 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció importantes cambios para este año.

Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 23 de febrero, tras las capacitaciones de los profesores que se realizarán del 9 al 20 de febrero.

Según las autoridades educativas, este año inicia con más niños y jóvenes matriculados en los centros educativos. Se contabiliza una matrícula de 1.088.959 en 5.315 escuelas y colegios, donde trabajan más de 88 mil personas.

El Ministerio de Educación Pública aplicará cambios a partir de este curso lectivo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, ha anunciado varios cambios para este curso lectivo, por ejemplo, la prohibición del uso de piercings, accesorios, maquillaje y otros elementos dentro de los centros educativos.

Sin embargo, también habrá otros cambios importantes que los padres de familia deben tomar en cuenta.

Se revisarán bultos

El MEP informó que se reforzará la revisión de bultos a partir de este curso lectivo, para garantizar la integridad de los estudiantes y el cuerpo docente y administrativo.

También se establecerán lineamientos para el ingreso y permanencia en las escuelas y los colegios.

A partir de este año, los padres de familia y encargados de los menores deben cumplir con el nuevo uniforme que los menores deben utilizar.

Por ejemplo, los niños que van a preescolar deben utilizar una camiseta celeste, pantaloneta o short-enagua azul oscuro, calzado tipo tenis. En caso de que el día esté frío, pueden optar por un pantalón largo y suéter deportivo.

Los menores del I y II ciclos de primaria deben vestir una camisa tipo polo blanca con el escudo institucional, pantalón, enagua o enagua-pantalón azul, medias azules o negras y zapatos negros o tenis en colores neutros. Aquellos estudiantes de zonas vulnerables pueden utilizar botas de hule.

A partir de este año, habrá cambios en el uniforme de los niños y los jóvenes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las estudiantes de secundaria y educación diversificada pueden utilizar falda o pantalón azul, mientras que los hombres deben vestir pantalón del mismo color. Pueden usar zapatos negros o tenis blancos, negros, grises o azules.

En el caso de los estudiantes indígenas, pueden utilizar su vestimenta tradicional.

Otro cambio que se hizo para este curso lectivo es que se eliminó la figura del Adelantamiento de materias en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta (REAC).

Asimismo, se reguló la normativa interna de los centros educativos para darles más respaldo a las autoridades institucionales.

El MEP anunció también que este 2026 se contará con el primer mapa nacional de seguridad educativa, dentro de la plataforma SABER (SEGURED).

Cambiarán edad para educación preescolar

Las autoridades educativas informaron el jueves 5 de febrero que se presentó una propuesta al Consejo Superior de Educación para hacer un importante cambio para la educación preescolar.

La propuesta se trata de modificar la edad para que los niños inicien preescolar con 3 años.

La Nación indicó que esta nueva modalidad se aplicará paulatinamente en algunos Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), así como algunos centros de cuido privados.

El Ministro de Educación Pública afirmó que los niños de tres años pueden ir conociendo e interactuando con letras, palabras y sonidos, de esta forma cuando lleguen a primaria ya cuenten con competencias más robustas para aprender a leer y a escribir.

El MEP anunció que se reforzará la revisión de los bultos de los estudiantes y cambiará la edad para educación preescolar. (Jose Cordero/José Cordero)

