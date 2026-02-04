CCSS amplía emergencia institucional debido a renuncias de médicos especialistas

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) amplió hasta el 4 de agosto de este año la declaratoria de emergencia institucional debido a las renuncias de médicos especialistas.

LEA MÁS: Presidenta electa, Laura Fernández, fue nombrada por Rodrigo Chaves como ministra de la Presidencia

Esta decisión se tomó tras un acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS, pues persisten algunas de las causas que originaron esta declaratoria en diciembre de 2024.

La presidenta de la Caja, Mónica Taylor, indicó que esta ampliación les dará “el margen necesario para consolidar un plan de transición técnica y financieramente viable”.

La CCSS amplió la declaratoria de emergencia ante al faltante de médicos especialistas. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La decisión de ampliar la declaratoria de emergencia institucional responde a nuestra responsabilidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud. Durante este período, hemos implementado estrategias que, según lo constatado de primera mano por las directoras de los principales hospitales, han permitido contener el impacto, atender las listas de espera y asegurar una atención oportuna a la población“, dijo Taylor.

Por ejemplo, según la Caja, se reforzaron las guardias y disponibilidades médicas y los gestores de cama hospitalaria, se ampliaron los horarios en áreas de salud, se le dio atención a urgencias diferidas en ortopedia, hemodinamia e imágenes, se implementó la teleconsulta y teleorientación, entre otras estrategias.

Por su parte, Alexánder Sánchez, gerente médico de la Caja, indicó que se debe abordar de manera integral el manejo de las listas de espera porque es un proceso que forma parte de la gestión cotidiana para asegurar una atención oportuna a los pacientes.

LEA MÁS: Claudia Dobles rompe el silencio tras las elecciones y habla de su futuro político

Junta Directiva pidió una evaluación técnica

La Junta Directiva de la Caja instruyó a la Gerencia Financiera y a la Dirección de Presupuesto para que realicen una evaluación técnica y presupuestaria para determinar la viabilidad financiera del Plan de Transición e Integración Operativa de las estrategias que se le implementaron durante la declaratoria.

Asimismo, solicitó que se creara un fondo de atención oportuna de los pacientes.

La CCSS indicó que este informe deberá ser presentado en un plazo no mayor de dos meses para contar con los insumos técnicos y financieros necesarios para decidir cómo enfrentar el impacto que se generó por la renuncia de los especialistas.

La Caja tuvo que ampliar la declaratoria de emergencia por faltante de médicos especialistas hasta agosto de este año. (Shutterstock/Shutterstock)

La Junta Directiva también instruyó a las gerencias médicas, administrativa y financiera que desarrollen las acciones que se necesitan para implementar el Plan de Transición e Integración Operativa.

Además, autorizó que, durante la emergencia, se utilicen el modelo de pago por resultados para atender a pacientes con trauma diferido ambulatorio y hospitalizado, agudos con hemodinamia, estructural y electrofisiológica, así como para la lectura de estudios radiológicos urgentes.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde opina sobre la elección de Laura Fernández como presidenta