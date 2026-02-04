Política

Claudia Dobles rompe el silencio tras las elecciones y habla de su futuro político

La excandidata presidencial agradeció el apoyo recibido y explicó cómo será su rol como diputada en la próxima Asamblea Legislativa

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La diputada, excandidata presidencial y exprimera dama, Claudia Dobles, reapareció en redes sociales tras las elecciones del domingo 1 de febrero.

LEA MÁS: ¿Quiénes son los exjerarcas del gobierno de Chaves que ahora serán diputados?

En una publicación, ella envió un mensaje especial para las personas que la apoyaron durante la campaña y además, compartió sus planes para la Asamblea Legislativa.

“Quiero tomarme un momento para agradecer, de corazón, a las miles de personas que nos acompañaron en este proceso. A quienes trabajaron y cuidaron cada detalle de la campaña y, sobre todo, a quienes confiaron en nosotros su voto”, escribió.

Debate Repretel - Noticias Monumental
Claudia Dobles reapareció en redes sociales tras las elecciones y compartió sus planes para los próximos días y la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sé que muchas personas hoy se sienten tristes o preocupadas. Lo entiendo. Ante eso, mi respuesta es compromiso”, añadió.

Claudia Dobles afirmó que será una diputada de oposición “responsable, firme y propositiva”. Ella propondrá una agenda enfocada en las personas jóvenes, las mujeres, la educación, la seguridad y la convivencia democrática.

LEA MÁS: Si usted es de los que desea que le entreguen el 100% del ROP, le tenemos noticias y no le gustarán

¿Qué hará en los próximos días?

Antes de su llegada a la Asamblea Legislativa, en mayo, se dará un tiempo personal tras una agenda atareada durante la campaña.

“Tomaré algunos días para recuperar energía, descansar y reencontrarme con mi familia”, expresó.

Sin embargo, mencionó que seguirá con comunicación directa, espacios de participación y construcción colectiva, pues esa es la ruta que necesita el país.

Claudia Dobles
Con esta imagen, Claudia Dobles anunció que descansará y se reconectará con su familia en los próximos días, antes de su llegada a la Asamblea Legislativa. (Claudia Dobles/Claudia Dobles)

Claudia Dobles quedó en tercer lugar con 4,85%, es decir, recibió 119.700 votos en las elecciones. Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se llevó la presidencia con 48,30% (1.191.727 votos).

Su contrincante, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, se ubicó en el segundo lugar con 33,44% (825.041 votos).

LEA MÁS: Estas son las profesiones de los 57 diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Claudia DoblesAsamblea Legislativadiputada de oposiciónelecciones presidenciales
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.