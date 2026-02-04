Claudia Dobles rompe el silencio tras las elecciones y habla de su futuro político

La diputada, excandidata presidencial y exprimera dama, Claudia Dobles, reapareció en redes sociales tras las elecciones del domingo 1 de febrero.

LEA MÁS: ¿Quiénes son los exjerarcas del gobierno de Chaves que ahora serán diputados?

En una publicación, ella envió un mensaje especial para las personas que la apoyaron durante la campaña y además, compartió sus planes para la Asamblea Legislativa.

“Quiero tomarme un momento para agradecer, de corazón, a las miles de personas que nos acompañaron en este proceso. A quienes trabajaron y cuidaron cada detalle de la campaña y, sobre todo, a quienes confiaron en nosotros su voto”, escribió.

Claudia Dobles reapareció en redes sociales tras las elecciones y compartió sus planes para los próximos días y la Asamblea Legislativa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sé que muchas personas hoy se sienten tristes o preocupadas. Lo entiendo. Ante eso, mi respuesta es compromiso”, añadió.

Claudia Dobles afirmó que será una diputada de oposición “responsable, firme y propositiva”. Ella propondrá una agenda enfocada en las personas jóvenes, las mujeres, la educación, la seguridad y la convivencia democrática.

LEA MÁS: Si usted es de los que desea que le entreguen el 100% del ROP, le tenemos noticias y no le gustarán

¿Qué hará en los próximos días?

Antes de su llegada a la Asamblea Legislativa, en mayo, se dará un tiempo personal tras una agenda atareada durante la campaña.

“Tomaré algunos días para recuperar energía, descansar y reencontrarme con mi familia”, expresó.

Sin embargo, mencionó que seguirá con comunicación directa, espacios de participación y construcción colectiva, pues esa es la ruta que necesita el país.

Con esta imagen, Claudia Dobles anunció que descansará y se reconectará con su familia en los próximos días, antes de su llegada a la Asamblea Legislativa. (Claudia Dobles/Claudia Dobles)

Claudia Dobles quedó en tercer lugar con 4,85%, es decir, recibió 119.700 votos en las elecciones. Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se llevó la presidencia con 48,30% (1.191.727 votos).

Su contrincante, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, se ubicó en el segundo lugar con 33,44% (825.041 votos).

LEA MÁS: Estas son las profesiones de los 57 diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo