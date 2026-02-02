Política

Claudia Dobles: “No vamos a permitir que se dañe a Costa Rica, más que nunca tenemos que unirnos”

Claudia Dobles dio su discurso tras conocer los resultados de elecciones 2026

Por Sergio Alvarado

Claudia Dobles, candidata presidencial del partido Coalición Agenda Ciudadana, dio un poderoso discurso en el que llamó a defender a la patria y a cualquiera que intente amenazar la democracia de Costa Rica, tras no resultar ganadora de las elecciones

01/02/2026, San José, La California, lugar de reunión de la candidata a la presidencia Claudia Dobles.
Claudio Dobles hizo un fuerte llamado a la unión y el cuidado de la democracia. (Jose Cordero/José Cordero)

La arquitecta logró quedar electa como diputada; será la única representante de su movimiento político y aseguró que funcionará como una fuerza que vigilará celosamente para que se respete la institucionalidad costarricense.

Además reconoció la labor del Tribunal Supremo de Elecciones y aceptó sin miramientos los resultados, que “no son los que claramente esperábamos”.

“Desde hoy y a partir de mañana, hago un llamado a todas las fuerzas democráticas en este país para que unamos esfuerzos, para que sigamos haciendo un bloque democrático que garantice que no habrá ningún avance antidemocrático ni autoritario en este país.

“Más que nunca, las fuerzas democráticas tenemos que unirnos y hacer un bloque que vaya a defender a este país. No vamos a permitir que se dañe a Costa Rica; más que nunca, todos tenemos que unirnos en una coalición democrática que defienda a esta tierra y a esta patria. Vamos a defender la democracia en la Asamblea Legislativa y la vamos a defender en la calle si es necesario”, indicó.

01/02/2026, San José, La California, lugar de reunión de la candidata a la presidencia Claudia Dobles.
Claudia Dobles hizo un fuerte llamado a defender la institucionalidad de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Dobles además agregó que la patria la defenderá todos los días y que la lucha no termina, y ahora más que nunca hay que estar atentos y vigilantes.

Claudia DoblesCoalición Agenda CiudadanaElecciones 2026
