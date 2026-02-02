Elecciones 2026: Entre gritos y caos en Pavas: Así fue la tensa votación de Claudia Dobles este domingo

Claudia Dobles, candidata de la coalición Agenda Ciudadana, enfrentó un domingo 1.° de febrero cargado de emociones, optimismo y una agenda que no le dio respiro. Desde muy temprano, se mostró sonriente ante una jornada que definiría su futuro político.

Su día se inició con un rico desayuno en Tribeca, Santa Ana, en una mañana muy fría y ventosa. Ella llegó al sitio con su esposo y expresidente de la República, Carlos Alvarado, cuya presencia sorprendió a la prensa. Entre sus invitados a la actividad estaban su hermana y su mamá, así como los candidatos a vicepresidentes, Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz.

Sus primeras palabras en la jornada electoral fueron una invitación a la ciudadanía para que saliera a votar.

Claudia Dobles inició el domingo 1 de febrero con un desayuno con su familia y equipo de campaña, antes de iniciar su atareada agenda con entrevistas y visita al Museo de los Niños. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Tras compartir un momento especial con sus seres queridos y su equipo de trabajo, Claudia Dobles tuvo otro espacio con la prensa. Ella comentó la importancia de la unión en el próximo gobierno, un mensaje que ha transmitido durante la campaña electoral. Consideró que la persona que llegue a Casa Presidencial necesitará el apoyo de varias fuerzas políticas.

“La bandera de Costa Rica está primero y necesitamos unir esfuerzos. Estoy segura de que para una segunda ronda, nosotros tendríamos la capacidad de poder aglutinar otros movimientos y fuerzas políticas. Yo creo que eso es lo que Costa Rica requiere“, dijo.

Claudia Dobles llegó al desayuno familiar con su esposo y el expresidente Carlos Alvarado, quien no dio declaraciones a la prensa. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Visita al Museo de los Niños

Después del desayuno, visitó varios medios televisivos como Trivisión y Opa, donde se encontró con Eliécer Feinzaig y Natalia Díaz, a quienes saludó con un abrazo y palabras de aliento.

Dobles hizo una pausa aproximadamente a las 9:40 a.m. para ir al Museo de los Niños, donde se llevaban a cabo las elecciones infantiles y juveniles.

El lugar estaba repleto de familiares con menores; algunos aprovecharon el día para visitar el museo, mientras que otros iban con una misión: participar en las elecciones simbólicas que organizó el Museo de los Niños junto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Claudia Dobles compartió con varios niños en su visita al Museo de los Niños, donde se realizaron elecciones infantiles y juveniles. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

La fila era larga; varios niños y jóvenes llevaban colores alusivos a los partidos políticos que apoyaban en estas elecciones. De pronto a otro, alrededor de las 9:52 a.m., Claudia Dobles salió del lugar y saludó a los niños que se acercaron para pedirle fotos, autógrafos y abrazos.

Los adultos responsables se emocionaron como los niños y rodearon a doña Claudia para tomar fotos y videos. El cántico “¡Vamos con Claudia!" resonó en el lugar, mientras ella compartía con los menores.

Con una sonrisa en su rostro, prestaba atención a lo que los niños le querían comentar.

Varios niños se le acercaban a Claudia Dobles para abrazarla y pedirle fotos. La candidata no dejó de sonreír mientras compartía con los menores. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Ella no fue discriminatoria, pues no solo prestó atención a los menores que llevaban los colores de la Coalición Agenda Ciudadana (amarillo, rojo y verde), sino que también se acercó a un niño que apoyaba al Partido Pueblo Soberano, que representaba a Laura Fernández.

Después de un ratito, ella se dirigió a la escuela Carlos Sanabria Mora, en Pavas, para emitir su voto.

Una votación caótica

La visita de Claudia Dobles a Pavas provocó caos, pues no solo los medios de comunicación querían captar este importante momento, sino que también los ciudadanos deseaban acercársele para abrazarla y tomarse fotos con ella.

La multitud de gente provocó que su proceso de votación se alargara. Ella llegó al distrito josefino a las 10:29 a.m. y salió del centro educativo después de las 10:50 a.m.

Claudia Dobles a su llegada al centro de votación en Pavas

Y es que la prensa —que la acompañó desde su llegada hasta su salida— no cabía en los pasillos, tanto que sorprendió a la gente que hacía fila para realizar su voto.

Aunque Claudia Dobles fue bien recibida por sus simpatizantes, también recibió comentarios no gratos. Cuando estaba a unas mesas de llegar, una mujer, que esperaba en otra mesa de votación, le gritó: “¡Haga fila como todos!“.

Claudia Dobles votó en la escuela Carlos Sanabria Mora en Pavas un poco después de las 10:30 a.m. Su presencia en el centro educativo provocó caos, pues la gente quería acercarle para una foto o un abrazo. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Alexander Solís, expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias y candidato a diputado por San José, intervino para defenderla. Otras personas le dijeron que esa no era su mesa de votación, sino que era más adelante.

Como todo civil, Claudia Dobles hizo fila y esperó hasta que fuera su turno. Cuando ingresó al aula, la locura se desató, pues la prensa quería captar este momento importante, tanto que varios fotógrafos y camarógrafos se subieron a unas sillas para poder tener acceso a través de una ventana pequeña.

Su salida del recinto tampoco fue tranquila, pues una multitud —mezclada entre prensa y ciudadanos— la siguió; la calma llegó cuando ella desapareció de la escuela.

Claudia Dobles hizo fila para entrar a su mesa de votación, como todo ciudadano. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Su día termina en La California

Tras su visita a Pavas, tuvo entrevistas con varios medios de comunicación, televisivos, digitales y de radio. Luego, alrededor de las 2:30 p.m., llegó a Doma en Barrio Escalante, para disfrutar de un almuerzo antes de seguir con su agenda.

Claudia Dobles tuvo una pausa en su atareada agenda para almorzar en Doma, en Barrio Escalante, pero antes, compartió con algunos simpatizantes. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Tras almorzar, conversó con los medios y se mostró optimista ante la afluencia de los ciudadanos en los centros de votación. Instó a las personas a aprovechar las últimas horas para votar, a pesar de la lluvia que caía en esos momentos.

Después de realizar otras entrevistas con medios de comunicación, su día iba a terminar con una pequeña visita en su casa de campaña en San Pedro y luego, el recibimiento de los primeros resultados de las elecciones en El Mercadito en La California, donde cerró su campaña el pasado domingo 25 de enero.

