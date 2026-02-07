Estos fueron los números ganadores del sorteo de Chances de este 6 de febrero

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números que salieron favorecidos en el sorteo número 7007 de Chances, que se jugó la noche de este viernes 6 de febrero.

LEA MÁS: Miércoles de Ceniza: miles de fieles se preparan para el inicio de la Cuaresma

A partir de las 7:30 p.m., las bolitas con los números salieron de las tómbolas según el premio.

Estas fueron las combinaciones ganadoras del sorteo:

Premio mayor: 02, serie 843.

02, serie 843. Segundo premio: 99, serie 685.

Tercer premio: 74, serie 583.

La JPS jugó este viernes 6 de febrero el sorteo de Chances. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El premio mayor de este juego de Chances estaba fijado en 240 millones de colones, repartidos en dos emisiones de 120 millones de colones cada una.

Por otra parte, el segundo premio fue de 37 millones de colones por emisión y el tercero, 9 millones por emisión.

¿Dónde se puede cambiar el premio?

Si usted ganó alguno de estos números, aproveche a cambiar su premio.

Puede hacerlo en las oficinas de la JPS, bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado el número en línea, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

La JPS realizó el sorteo de Chances este viernes, cuyo premio mayor fue de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

LEA MÁS: Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Según el calendario de la JPS, el próximo sorteo de Chances se realizará el martes 10 de febrero a las 7:30 p.m.

Este domingo 8 de febrero se jugará el sorteo de Lotería, cuyo premio mayor es de 175 millones de colones por emisión.

¿Y el Acumulado?

El Acumulado estaba en 692 millones de colones, en dos emisiones, para este viernes; sin embargo, la bolita que otorga ese botín se resistió a salir.

La esfera favorecida premió con 5 millones de colones, la combinación de la serie 124 y el número 47

Este domingo 8 de febrero se jugará el sorteo de Lotería y el próximo martes 10 de febrero, los Chances. (Jose Cordero/José Cordero)

LEA MÁS: ¿Va a viajar? Esto recomienda Salud ante el aumento del sarampión en América