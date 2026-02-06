Finanzas y tecnología

Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

El Banco Popular ofrece casas y terrenos en remate en distintas zonas del país, con precios por debajo del valor de mercado

Por Ingrid Hidalgo

Si usted está buscando casa o un terreno para construir su hogar, el Banco Popular tiene varias opciones en remate.

Algunas de las viviendas, disponibles en distintos lugares del país, que la entidad ofrece serán sometidas a remate en los próximos días.

Estas son las propiedades que están disponibles para remate en el Banco Popular:

Lote en Puriscal

Terreno en Puriscal
Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)
  • Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ
  • Ubicación: Santiago, Puriscal, San José
  • Área: 508,67 m²
  • Valor del mercado: ¢17.846.870,00
  • Base de remate: ¢12.111.006,87
  • Fecha y hora del remate: 13 de febrero de 2026, a las 3 p.m.
  • Contacto: 2104-6268

Lote en Alajuelita

Lote en Alajuelita
  • Expediente Judicial: 25-002166-1763-CJ
  • Ubicación: San Antonio, Alajuelita, San José.
  • Área: 3.612,4 m²
  • Valor del mercado: ¢48.168.826,00
  • Base de remate: ¢37.350.169,65
  • Fecha y hora del remate: 3 de marzo de 2026, a las 2:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6268

Terreno con vivienda en Cartago

Terreno en Cartago
  • Expediente Judicial: 21-006268-1164-CJ
  • Ubicación: Guadalupe, Cartago, Cartago.
  • Área: 169,96 m²
  • Valor del mercado: ¢32.073.784,32
  • Base de remate: ¢14.097.911,25
  • Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 9 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

Terreno en Orotina

Terreno en Orotina
  • Expediente Judicial: 20-015135-1157-CJ
  • Ubicación: Ceiba, Orotina, Alajuela.
  • Área: 680 m²
  • Valor del mercado: ¢15.706.385,00
  • Base de remate: ¢10.658.319,29
  • Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

Casa en Turrialba

Casa en Turrialba
  • Expediente Judicial: 19-007793-1164-CJ
  • Ubicación: Turrialba, Turrialba, Cartago.
  • Área: 521 m²
  • Valor del mercado: ¢18.352.729,00
  • Base de remate: ¢11.132.368,02
  • Fecha y hora del remate: 11 de febrero de 2026, a las 3 p.m.
  • Contacto: 2104-6085

Casa en Goicoechea

Casa en Goicoechea
  • Expediente Judicial: 11-003043-1012-CJ
  • Ubicación: Ipis, Goicoechea, San José.
  • Área: 188,18 m²
  • Valor del mercado: ¢40.565.000,00
  • Base de remate: ¢15.510.008,15
  • Fecha y hora del remate: 17 de febrero de 2026, a la 1:30 p.m.
  • Contacto: 2104-6634

Casa en Cartago

Casa en Cartago
  • Expediente Judicial: 20-015283-1164-CJ
  • Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago.
  • Área: 112,67 m²
  • Valor del mercado: ¢25.024.250,83
  • Base de remate: ¢16.191.404,37
  • Fecha y hora del remate: 9 de febrero de 2026, a las 8 a.m.
  • Contacto: 2104-6085

Casa en Santa Bárbara de Heredia

Casa en Santa Bárbara en Heredia
  • Expediente Judicial: 24-011733-1158-CJ
  • Ubicación: Jesús, Santa Bárbara, Heredia.
  • Área: 300,00 m²
  • Valor del mercado: ¢51.210.155,00
  • Base de remate: ¢38.582.820,07
  • Fecha y hora del remate: 7 de abril de 2026, a las 10 a.m.
  • Contacto: 2104-6268

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

