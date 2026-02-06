Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

Si usted está buscando casa o un terreno para construir su hogar, el Banco Popular tiene varias opciones en remate.
Algunas de las viviendas, disponibles en distintos lugares del país, que la entidad ofrece serán sometidas a remate en los próximos días.
Estas son las propiedades que están disponibles para remate en el Banco Popular:
Lote en Puriscal
- Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ
- Ubicación: Santiago, Puriscal, San José
- Área: 508,67 m²
- Valor del mercado: ¢17.846.870,00
- Base de remate: ¢12.111.006,87
- Fecha y hora del remate: 13 de febrero de 2026, a las 3 p.m.
- Contacto: 2104-6268
Lote en Alajuelita
- Expediente Judicial: 25-002166-1763-CJ
- Ubicación: San Antonio, Alajuelita, San José.
- Área: 3.612,4 m²
- Valor del mercado: ¢48.168.826,00
- Base de remate: ¢37.350.169,65
- Fecha y hora del remate: 3 de marzo de 2026, a las 2:30 p.m.
- Contacto: 2104-6268
Terreno con vivienda en Cartago
- Expediente Judicial: 21-006268-1164-CJ
- Ubicación: Guadalupe, Cartago, Cartago.
- Área: 169,96 m²
- Valor del mercado: ¢32.073.784,32
- Base de remate: ¢14.097.911,25
- Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 9 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Terreno en Orotina
- Expediente Judicial: 20-015135-1157-CJ
- Ubicación: Ceiba, Orotina, Alajuela.
- Área: 680 m²
- Valor del mercado: ¢15.706.385,00
- Base de remate: ¢10.658.319,29
- Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Casa en Turrialba
- Expediente Judicial: 19-007793-1164-CJ
- Ubicación: Turrialba, Turrialba, Cartago.
- Área: 521 m²
- Valor del mercado: ¢18.352.729,00
- Base de remate: ¢11.132.368,02
- Fecha y hora del remate: 11 de febrero de 2026, a las 3 p.m.
- Contacto: 2104-6085
Casa en Goicoechea
- Expediente Judicial: 11-003043-1012-CJ
- Ubicación: Ipis, Goicoechea, San José.
- Área: 188,18 m²
- Valor del mercado: ¢40.565.000,00
- Base de remate: ¢15.510.008,15
- Fecha y hora del remate: 17 de febrero de 2026, a la 1:30 p.m.
- Contacto: 2104-6634
Casa en Cartago
- Expediente Judicial: 20-015283-1164-CJ
- Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago.
- Área: 112,67 m²
- Valor del mercado: ¢25.024.250,83
- Base de remate: ¢16.191.404,37
- Fecha y hora del remate: 9 de febrero de 2026, a las 8 a.m.
- Contacto: 2104-6085
Casa en Santa Bárbara de Heredia
- Expediente Judicial: 24-011733-1158-CJ
- Ubicación: Jesús, Santa Bárbara, Heredia.
- Área: 300,00 m²
- Valor del mercado: ¢51.210.155,00
- Base de remate: ¢38.582.820,07
- Fecha y hora del remate: 7 de abril de 2026, a las 10 a.m.
- Contacto: 2104-6268
