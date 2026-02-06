Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

Si usted está buscando casa o un terreno para construir su hogar, el Banco Popular tiene varias opciones en remate.

LEA MÁS: ¿Va a comprar este fin de semana? Así variaron los precios de alimentos, según el CNP

Algunas de las viviendas, disponibles en distintos lugares del país, que la entidad ofrece serán sometidas a remate en los próximos días.

Estas son las propiedades que están disponibles para remate en el Banco Popular:

Lote en Puriscal

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-000235-1765-CJ

25-000235-1765-CJ Ubicación: Santiago, Puriscal, San José

Santiago, Puriscal, San José Área: 508,67 m²

508,67 m² Valor del mercado: ¢17.846.870,00

¢17.846.870,00 Base de remate: ¢12.111.006,87

¢12.111.006,87 Fecha y hora del remate: 13 de febrero de 2026, a las 3 p.m.

13 de febrero de 2026, a las 3 p.m. Contacto: 2104-6268

Lote en Alajuelita

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 25-002166-1763-CJ

25-002166-1763-CJ Ubicación: San Antonio, Alajuelita, San José.

San Antonio, Alajuelita, San José. Área: 3.612,4 m²

3.612,4 m² Valor del mercado: ¢48.168.826,00

¢48.168.826,00 Base de remate: ¢37.350.169,65

¢37.350.169,65 Fecha y hora del remate: 3 de marzo de 2026, a las 2:30 p.m.

3 de marzo de 2026, a las 2:30 p.m. Contacto: 2104-6268

Terreno con vivienda en Cartago

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 21-006268-1164-CJ

21-006268-1164-CJ Ubicación: Guadalupe, Cartago, Cartago.

Guadalupe, Cartago, Cartago. Área: 169,96 m²

169,96 m² Valor del mercado: ¢32.073.784,32

¢32.073.784,32 Base de remate: ¢14.097.911,25

¢14.097.911,25 Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 9 a.m.

10 de febrero de 2026, a las 9 a.m. Contacto: 2104-6085

LEA MÁS: Regreso a clases 2026: estos son todos los cambios que anunció el MEP

Terreno en Orotina

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 20-015135-1157-CJ

20-015135-1157-CJ Ubicación: Ceiba, Orotina, Alajuela.

Ceiba, Orotina, Alajuela. Área: 680 m²

680 m² Valor del mercado: ¢15.706.385,00

¢15.706.385,00 Base de remate: ¢10.658.319,29

¢10.658.319,29 Fecha y hora del remate: 10 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.

10 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m. Contacto: 2104-6085

Casa en Turrialba

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 19-007793-1164-CJ

19-007793-1164-CJ Ubicación: Turrialba, Turrialba, Cartago.

Turrialba, Turrialba, Cartago. Área: 521 m²

521 m² Valor del mercado: ¢18.352.729,00

¢18.352.729,00 Base de remate: ¢11.132.368,02

¢11.132.368,02 Fecha y hora del remate: 11 de febrero de 2026, a las 3 p.m.

11 de febrero de 2026, a las 3 p.m. Contacto: 2104-6085

Casa en Goicoechea

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 11-003043-1012-CJ

11-003043-1012-CJ Ubicación: Ipis, Goicoechea, San José.

Ipis, Goicoechea, San José. Área: 188,18 m²

188,18 m² Valor del mercado: ¢40.565.000,00

¢40.565.000,00 Base de remate: ¢15.510.008,15

¢15.510.008,15 Fecha y hora del remate: 17 de febrero de 2026, a la 1:30 p.m.

17 de febrero de 2026, a la 1:30 p.m. Contacto: 2104-6634

Casa en Cartago

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 20-015283-1164-CJ

20-015283-1164-CJ Ubicación: Agua Caliente, Cartago, Cartago.

Agua Caliente, Cartago, Cartago. Área: 112,67 m²

112,67 m² Valor del mercado: ¢25.024.250,83

¢25.024.250,83 Base de remate: ¢16.191.404,37

¢16.191.404,37 Fecha y hora del remate: 9 de febrero de 2026, a las 8 a.m.

9 de febrero de 2026, a las 8 a.m. Contacto: 2104-6085

Casa en Santa Bárbara de Heredia

Banco Popular tiene varias casas, lotes y terrenos disponibles para remates en los próximos días y meses. (Banco Popular/Banco Popular)

Expediente Judicial: 24-011733-1158-CJ

24-011733-1158-CJ Ubicación: Jesús, Santa Bárbara, Heredia.

Jesús, Santa Bárbara, Heredia. Área: 300,00 m²

300,00 m² Valor del mercado: ¢51.210.155,00

¢51.210.155,00 Base de remate: ¢38.582.820,07

¢38.582.820,07 Fecha y hora del remate: 7 de abril de 2026, a las 10 a.m.

7 de abril de 2026, a las 10 a.m. Contacto: 2104-6268

LEA MÁS: ¿Va a viajar? Esto recomienda Salud ante el aumento del sarampión en América