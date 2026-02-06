¿Va a viajar? Esto recomienda Salud ante el aumento del sarampión en América

¿Va a viajar pronto? El Ministerio de Salud hizo un llamado urgente a los viajeros para que se vacunen contra el sarampión ante el aumento de casos en diferentes países de América.

Guatemala ha registrado 52 casos más en enero de este año, para un total de 128.

Durante el año pasado, en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia se registró un mayor aumento de casos.

El Ministerio de Salud señaló que en 2024 hubo 466 casos de sarampión, cuya cifra aumentó significativamente el año pasado, pues se reportaron un total de 14.504 casos.

El Ministerio de Salud recomendó a los viajeros tener la vacuna contra el sarampión ante el aumento de casos en el continente. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)

En el caso de Costa Rica, solo hubo un caso de sarampión durante el 2025.

¿Qué deben hacer los viajeros?

Las autoridades de salud brindaron una serie de recomendaciones que las personas deben tomar en cuenta antes y después del viaje.

Antes de su viaje, debe verificar que los niños, adolescentes y adultos cuenten con dos dosis de la vacuna tripe viral (SRP).

Las personas lactantes de 6 a 11 meses deben recibir una dosis adicional, al menos dos semanas antes del viaje, si viaja a algún país donde se han reportado casos de sarampión.

El Ministerio de Salud indicó que esta dosis adicional no sustituye el esquema regular.

Aquellas personas adultas que no cuentan con el comprobante de vacunación o no tienen certeza de inmunidad deben aplicarse al menos una dosis contra esta enfermedad.

Si tiene el esquema de vacunación incompleto, debe ponerlo al día al menos dos semanas antes del viaje.

Si no tiene el esquema de vacunación completo, debe vacunarse unos días antes de su viaje. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Si presenta fiebre y brote en la piel tras su regreso al país (entre 7 y 21 días posteriores de su viaje), debe ir inmediatamente a un centro de salud para que le den el tratamiento. No olvide informar a los médicos que viajó fuera del país recientemente.

El sarampión se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar. Se propaga fácilmente en lugares concurridos como aeropuertos, transporte público y sitios turísticos.

