¿Va a comprar este fin de semana? Así variaron los precios de alimentos, según el CNP

¿Va a ir a la feria o al supermercado este fin de semana? El Consejo Nacional de Producción (CNP) publicó los precios de algunos alimentos como frutas, verduras y carnes.

LEA MÁS: ¿Va a viajar? Esto recomienda Salud ante el aumento del sarampión en América

En comparación a la semana del 19 al 23 de enero, el valor de la mayoría de los productos bajaron la semana pasada en las ferias del agricultor, mientras que en los supermercados aumentó.

Por ejemplo, el plátano bajó 1.3%, es decir, su precio disminuyó de 239 a 236 colones en las ferias del agricultor.

Vaya haciendo cuentas antes de ir a la feria del agricultor este fin de semana. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

El repollo verde también disminuyó, pasando de 513 a 477 colones, así como el tomate, de 700 a 660 colones, y la zanahoria, de 553 a 547 colones.

Otros productos como la lechuga americana, la papa blanca, el aguacate Hass importado, el banano y la piña grande mantuvieron su valor.

La cebolla seca amarilla subió de 993 a 1.017 colones, mientras que el chile dulce aumentó de 343 a 353 colones.

¿Cuáles productos aumentaron de precio en supermercados?

En los supermercados, el aguacate Hass importado, la cebolla seca amarilla, el chile dulce, la lechuga americana, el repollo verde, el tomate y la zanahoria subieron de valor.

El aguacate Hass importado aumentó de 2.770 a 2.842 colones, mientras que la cebolla seca amarilla pasó de 1.365 a 1.402 colones y el chile dulce, de 529 a 552 colones.

LEA MÁS: Ministerio de Salud alerta sobre un tipo de queso, de una conocida marca, que está contaminado con bacteria

La lechuga americana subió de 298 a 311 colones, la papa blanca de 1.427 a 1.431 colones, el repollo verde de 634 a 665 colones, el tomate de 1.223 a 1.354 colones y la zanahoria de 518 a 542 colones.

¿Cuáles carnes subieron de valor?

La chuleta económica de cerdo y la costilla de cerdo subieron de precio en los supermercados. En el caso de la chuleta, aumentó de 2.855 a 2.955 colones, mientras que la costilla pasó de 4.570 a 4.640 colones.

Un producto bajó de precio en los supermercados, se trata de la posta de cerdo. Según el CNP, disminuyó de 3.300 a 3.262 colones.

El pollo disminuyó de precio en las carnicerías, según el Consejo Nacional de Producción (CNP). Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

En las carnicerías, algunos tipos de carne bajaron de precio como la pechuga de pollo entera (de 2.973 a 2.940 colones) y el pollo entero limpio (de 2.586 a 2.527 colones).

LEA MÁS: BCR hace anuncio clave en medio de la polémica por la intención de Laura Fernández de venderlo