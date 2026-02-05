Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este miércoles

Después de un cambio en el calendario de sorteos de la Junta de Protección Social (JPS), los Chances que muchos esperaban para el martes 3 de febrero se juegan este miércoles, debido a ajustes por las elecciones presidenciales.

Este es uno de los sorteos más seguidos por los costarricenses, tanto por el atractivo de sus premios como por la tradición del juego en el país.

Alrededor de las 7:30 p.m., la JPS realizó el sorteo. Estos fueron los números que salieron de las tómbolas:

Premio mayor: 35, serie 478.

35, serie 478. Segundo premio: 27, serie 966.

Tercer premio: 24, serie 389.

La JPS jugó este miércoles 4 de febrero el sorteo de Chances. (Canva/La Nación)

¿Dónde se pueden reclamar los premios?

Si usted ganó alguno de estos números, hay diferentes lugares donde puede reclamar su premio.

Puede cambiarlo en las oficinas de la JPS, bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero le será depositado en la cuenta bancaria que registró en la plataforma.

¿De cuánto eran los premios?

El premio mayor para este sorteo de Chances era de 160 millones de colones en total; es decir, 80 millones de colones por emisión.

El segundo premio paga 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

El sorteo de Chances que realizó la Junta de Protección Social este miércoles tenía como premio mayor un monto de 160 millones de colones en total. (JPS/JPS)

Estos montos cambiarán para el sorteo de Chances que se realizará este viernes 6 de febrero. Por ejemplo, el premio mayor es de 20 millones de colones por emisión.

¿Y el Acumulado?

El botín del Acumulado estaba en 667 millones de colones en dos emisiones; sin embargo, la bolita que otorga ese premio se resistió a salir.

La esfera favorecida premió con 2 millones de colones, la combinación de la serie 232 y el número 41.

Para este viernes, el premio del Acumulado llega a 692 millones de colones.

