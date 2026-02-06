Nacional

Miércoles de Ceniza: miles de fieles se preparan para el inicio de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza da inicio a la Cuaresma, un periodo de reflexión, ayuno y preparación espiritual para millones de católicos rumbo a la Semana Santa

Por Ingrid Hidalgo

Miles de fieles se preparan para participar en el Miércoles de Ceniza, una de las tradiciones más importantes del catolicismo.

El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero y marcará el inicio de la Cuaresma y el camino hacia la Semana Santa.

Esta tradición es una celebración religiosa en la que los sacerdotes colocan ceniza en la frente de los fieles, formando una cruz. Este gesto simboliza humildad, arrepentimiento y el deseo de cambiar para mejorar espiritualmente.

14/02/2023 Turrialba. Este miércoles se celebró la tradicional Misa de Ceniza, ceremonia que marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de cerca de 40 días durante el cual las personas católicas se preparan para la Pascua de la muerte y resurección de Jesús. En la parroquia San Buenaventura, de este cantón cartaginés, fue el vicario Luis Arce fue quien presidió la eucaristía y además él mismo, con la colaboración de tres ministros de la Eucaristía, se encargó de signar con la cruz en la frente de los fieles. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero, marcando el inicio de la Cuaresma. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Fieles asisten a misa

Los católicos asisten a misa el Miércoles de Ceniza para escuchar la palabra y recibir la marca en sus frentes.

El Miércoles de Ceniza es uno de los dos días de ayuno y abstinencia obligatorios para los fieles; el otro es el Viernes Santo.

El ayuno consiste en realizar una comida fuerte al día y dos más pequeñas. Por otra parte, la abstinencia implica no consumir carne.

Marca el inicio de la Cuaresma

Con el Miércoles de Ceniza, los fieles inician la Cuaresma, un periodo de 40 días para reflexionar y orar previo a la Semana Santa.

Los creyentes hacen una pausa para reflexionar sobre la vida, los errores cometidos y los cambios que quieren hacer.

Los fieles reciben una cruz en sus frentes, simbolizando la humildad y arrepentimiento. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Durante este periodo, la Iglesia invita a los creyentes a orar, ayunar y dar caridad. Los fieles no solo dejan de comer ciertos alimentos, sino que hacen ciertos sacrificios personales.

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

