Miércoles de Ceniza: miles de fieles se preparan para el inicio de la Cuaresma

Miles de fieles se preparan para participar en el Miércoles de Ceniza, una de las tradiciones más importantes del catolicismo.

LEA MÁS: Banco Popular remata casas y terrenos: conozca las propiedades disponibles

El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero y marcará el inicio de la Cuaresma y el camino hacia la Semana Santa.

Esta tradición es una celebración religiosa en la que los sacerdotes colocan ceniza en la frente de los fieles, formando una cruz. Este gesto simboliza humildad, arrepentimiento y el deseo de cambiar para mejorar espiritualmente.

El Miércoles de Ceniza es el 18 de febrero, marcando el inicio de la Cuaresma. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Fieles asisten a misa

Los católicos asisten a misa el Miércoles de Ceniza para escuchar la palabra y recibir la marca en sus frentes.

El Miércoles de Ceniza es uno de los dos días de ayuno y abstinencia obligatorios para los fieles; el otro es el Viernes Santo.

LEA MÁS: ¿Va a comprar este fin de semana? Así variaron los precios de alimentos, según el CNP

El ayuno consiste en realizar una comida fuerte al día y dos más pequeñas. Por otra parte, la abstinencia implica no consumir carne.

Marca el inicio de la Cuaresma

Con el Miércoles de Ceniza, los fieles inician la Cuaresma, un periodo de 40 días para reflexionar y orar previo a la Semana Santa.

Los creyentes hacen una pausa para reflexionar sobre la vida, los errores cometidos y los cambios que quieren hacer.

Los fieles reciben una cruz en sus frentes, simbolizando la humildad y arrepentimiento. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Durante este periodo, la Iglesia invita a los creyentes a orar, ayunar y dar caridad. Los fieles no solo dejan de comer ciertos alimentos, sino que hacen ciertos sacrificios personales.

LEA MÁS: Regreso a clases 2026: estos son todos los cambios que anunció el MEP