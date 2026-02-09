Venta del BCR: Economista explica lo bueno y lo malo de la venta y hace curiosa comparación

La venta del Banco de Costa (BCR) será una de las prioridades del gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández.

La próxima mandataria dice que prefiere vender la entidad bancaria “antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”, lo que ha causado mucha polémica e incertidumbre en quienes tienen cuentas en ese banco.

Experto dice lo bueno y lo malo que tendría para el país la venta del BCR. (Rafael Pacheco)

El complejo tema tiene a muchas personas confundidas, ya que no tienen claro qué sería lo bueno y lo malo de vender el BCR.

Para comprender mejor cómo beneficiaría y cómo perjudicaría la venta de ese banco a Costa Rica, conversamos con el economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), y él fue muy claro en el tema.

LEA MÁS: Aresep detecta contaminación en el 64% de los acueductos y entre los hallazgos hay heces y metales

¿Qué beneficio tendría para el país la venta del BCR?

Laura Fernández dice que la venta del banco inyectaría al país mucho dinero y esos recursos podrían fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Costa Rica (CCSS).

Leiner reconoce que vender la entidad representaría el ingreso de una millonada a las arcas del Estado, pero hace una metáfora muy clara.

“Los beneficios serían más o menos el equivalente a tener una gallina que pone huevos todos los días y que uno la mata para tomarse un caldo en la sopa de la tarde. Una vez que se acabe el caldo de la sopa, se termina la gallina y, por lo tanto, ya no hay más huevos.

LEA MÁS: ¿Se puede llevar el vehículo a Dekra antes del mes que le corresponde la revisión técnica?

La venta del BCR es un proyecto heredado el gobierno de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

“Esa es la gran diferencia entre los que opinan que algo se puede consumir a corto plazo, un bien público que genera utilidades, que tiene ventajas, que tiene control del mercado que permite mejorar la condición de vida a mediano plazo de las personas, a través de servicios financieros y su utilidad permite mantener instituciones del país. Si se vende, al igual que la gallina, tal vez cubra el hambre de la tarde, que es lo que pretenden hacer con unos cuantos miles de millones de colones que se van a depositar y se van a gastar en dos o tres años, o tal vez menos, y al final nos quedamos sin el bien público y sin el control del mercado, que para mí es la más importante de las funciones que tiene el Banco de Costa Rica”, explicó el experto.

LEA MÁS: Un dato del empleo en Costa Rica le explica por qué a usted le cuesta tanto encontrar trabajo

¿Cómo afectaría al país la venta del banco?

Vargas comentó que el BCR es una institución muy importante para el país y dice que, según su criterio, no sería prudente venderlo.

“Los activos públicos tienen un propósito. La presencia del Banco de Costa Rica en el sistema financiero costarricense es un balance entre el sector privado y el sector público.

Economista dice que venta del banco no traería buenos resultados al país. (Cortesía)

“La privatización del Banco de Costa Rica afectaría las condiciones del mercado, consolidaría el oligopolio financiero del sector privado, por lo tanto, pone un mercado estratégico, como es el mercado de crédito, y particularmente el mercado de servicios financieros, en manos del sector privado, limitando las posibilidades que el Estado tiene para incidir en ese mercado y para buscar un mayor equilibrio entre la oferta de servicios públicos y privados”, manifestó.

El economista sostiene que el Banco de Costa Rica es el que más componente público tiene. Por razones históricas, se ha dedicado esencialmente al trabajo con instituciones públicas.

LEA MÁS: Defensoría de los Habitantes alza la voz por algo grave que le sucede a enorme grupo de pensionados

“Es el banco donde se hacen los pasaportes, es el banco donde se tramitan muchos pagos de impuestos, es un banco de servicios para el Estado. Ha sido un banco con tradición corporativa multinacional; por eso su parte internacional también es importante para el comercio exterior.

“Aducir que un banco como el Banco de Costa Rica debe venderse antes de que terminen de robárselo o de haber corrupción que limite sus ganancias, son frases muy temerarias, porque precisamente son las recientes juntas directivas, las que han exacerbado ese fenómeno de desconfianza del público en el banco”, aseguró.

La renovación del pasaporte se hace por medio del BCR. (Canva)

Se necesita fortalecer el BCR, no venderlo

Vargas reconoce que se necesitan reformas en temas bancarios, pero piensa que la venta de la entidad no le haría bien al país.

“Si bien es cierto, uno podría decir que la institucionalidad bancaria requiere reformas, la principal reforma es una mayor competencia en el mercado financiero, es favorecer el banco, que se modernice, muy probablemente eliminar la presidencia ejecutiva y reducir la influencia del Consejo de Gobierno en la gestión o el manoseo de los temas del banco, pero jamás pensar en privatizarlo porque la verdad es que el efecto económico en el mercado financiero de consolidar en el sector privado el oligopolio bancario, es mucho más riesgoso para el país que las miserias qué significaría, por ejemplo, para el IVM, recibir la venta del banco.

“Hay que acordarse de que un banco no vale por sus estados financieros, vale por su presencia en el mercado y por los rendimientos futuros. Así que me parece que hay muchísima tela que cortar en relación a esta discusión”.