¿Se puede llevar el vehículo a Dekra antes del mes que le corresponde la revisión técnica?

Es muy común que en Costa Rica la gente deje todo para última hora, hasta la revisión técnica de Dekra; sin embargo, también hay personas que más bien van adelante y les gustaría llevar el vehículo al chequeo antes del mes que le toca. ¿Se puede hacer?

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha informado que los propietarios de vehículos pueden llevar su carro o moto en el mes asignado, o si lo prefieren en el mes previo, así salen de eso de una vez.

Si usted lo desea, puede llevar su vehículo a revisión técnica un mes antes de cuando le toca. (Rafael Pacheco)

Esto quiere decir, por ejemplo, que los dueños de vehículos con placas terminadas en 3, que por rol deben ir al chequeo de Dekra en marzo, si quieren, pueden sacar la cita en este mes de febrero y así cumplir con ese requisito.

En el caso de los vehículos cuya placa termina en 4, deben ir a revisión, según el calendario, en abril, pero si lo prefieren, pueden adelantarla para marzo. A los dueños de carros o motos de placas terminadas en 5 les toca ir en mayo, pero también pueden sacar cita en abril.

“Esto es importante porque permite tener más tiempo para corregir eventuales faltas graves, porque a partir del primer día del mes posterior al que le corresponde, ya no puede circular legalmente si no tiene la inspección al día”, informó el MOPT.

Si tiene pendiente la revisión de su vehículo, puede agendarla de una vez (José Cordero)

Recuerde sacar cita

Eso sí, recuerde que para llevar el chuzo a Dekra primero debe sacar una cita. Se agenda por medio de la página web de la compañía alemana: www.dekra.cr; es un servicio fácil, rápido y gratis.

Ahora bien, hace unas semanas Dekra dio la buena noticia de que han trabajado en aumentar los cupos en cada estación, así que ahora puede sacar cita para el mismo día; eso facilita aún más el trámite.