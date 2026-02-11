Uso de celulares en clases: la nueva medida del MEP para el curso 2026

El Ministerio de Educación (MEP) definió una nueva reglamentación con respecto al uso de celulares en centros educativos para el curso lectivo 2026.

En setiembre del año pasado, la institución anunció que había presentado una solicitud para prohibir el uso de dispositivos electrónicos durante las clases y ya la nueva reglamentación está lista.

MEP definió una nueva reglamentación del uso del celular en centros educativos. (Shutterstock)

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, explicó que para hacer la nueva reglamentación analizaron casos de varios países, algunos donde se prohibió por completo el uso de los celulares en centros educativos y otros donde se reguló, y trataron de tomar la mejor decisión.

“Se está regulando el tema de los dispositivos electrónicos, y aquí aprovecho nuevamente para hacer la aclaración, a diferencia de lo que están haciendo otros países desarrollados, nosotros de momento no estamos proponiendo la eliminación de los dispositivos electrónicos, sino la regulación de dispositivos personales para sacarle el mejor provecho únicamente en temas estrictamente pedagógicos, porque hemos descubierto que difícilmente un docente pueda competir con un celular y con todo lo que implica un celular.

“Ya la evidencia es clarísima en que esto se ha vuelto un distractor para lo que es la atención del estudiante en el aula y que son elementos que nosotros no podemos dejar pasar y dejar de controlar porque un estudiante que no presta atención es un estudiante que no va a aprender”, manifestó Sánchez.

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, explicó las nuevas reglas. (Jonathan Jiménez)

¡Cuidado con la nota de conducta!

El ministro aseguró que, aunque la evidencia científica señala que el celular distrae a los niños y jóvenes y hasta se usa para cometer ciberbullying, si se utiliza bien, también puede ser una herramienta educativa.

“Muchos países de la OCDE, que son nuestros referentes, han optado por eliminar o regular el uso del celular. Nosotros, luego de hacer un análisis tropicalizado a Costa Rica, hemos definido regular el uso del celular y que se utilice única y exclusivamente cuando el docente así lo considere importante, porque le sirve para su mediación pedagógica, pero no lo estamos eliminando del todo; lo estamos aprovechando como un recurso tecnológico.

“También el estudiante lo podrá usar en el recreo, ahí no hay problema. Ahora, si se hace un mal uso en el recreo, por ejemplo, para hacer ciberbullying y demás, sí está contemplado y eso es parte de lo novedoso en el tema de conducta que hemos estado adaptando a los nuevos cambios de artículos tecnológicos. Antes no se tomaba en consideración el uso del celular en el tema anotación de la conducta; bueno, ahora sí, y tiene afectaciones como rebajo de puntos”, explicó el jerarca.

Los estudiantes podrían perder puntos en conducta por usar el celular cuando no deben. (Graciela Solís)

Pueden darse suspensiones o hasta perder al año

Sánchez fue claro en decir que el tema es serio y que, en caso de que los estudiantes irrespeten la nueva reglamentación y saquen el celular en clase cuando no está permitido, se les rebajarán puntos y, dependiendo de la conducta, podrían darse consecuencias severas, como, por ejemplo, que un estudiante se vaya del centro educativo suspendido por unos días o semanas.

“Los rebajos de puntos pueden implicar, si se dan casos reiterativos y si no hace los programas socioeducativos que estamos implementando de una manera formativa, perder el año”, aseguró.

El ministro hizo un llamado a los padres de familia y a los estudiantes a respetar las reglas claras sobre el uso del celular.