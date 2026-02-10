Óscar Izquierdo denuncia persecución política tras su destitución del AyA

El diputado del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, calificó de persecución política su destitución del cargo de Director Experto de Cooperación y Asuntos Internacionales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Durante el plenario de este martes 10 de febrero, el legislador comentó que se enteró de su destitución a través de los medios de comunicación.

“Quiero denunciar, públicamente, la persecución política más atroz que he visto desde que tengo uso de memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme sin argumentos; la mediocridad, la irresponsabilidad y la corrupción mirando a los ojos, dijo.

El diputado Óscar Izquierdo calificó de persecusión política su destitución del AyA. (Asamblea Legislativa /La Nación)

“He sido notificado de que he sido destituido del AyA contra el criterio jurídico, sin criterio técnico. (Primero) me entero por los medios de comunicación y luego, por un correo de que he sido destituido”, añadió.

Según el medio Trivisión, Izquierdo fue despedido tras una “reorganización administrativa parcial” aprobada por las autoridades competentes.

Al parecer, la decisión se fundamentó en la “supresión de la plaza” que ocupaba el legislador en el AyA, después de que se determinara que no existen puestos vacantes acordes a su perfil.

“No me están destituyendo porque no he robado nada ni porque he hecho algo irregular. Me están destituyendo solamente porque hay persecución política en este país”, expresó el jefe de fracción liberacionista.

Oposición defiende al jefe de fracción

Los diputados de la misma fracción verdiblanca, así como de otras agrupaciones políticas de la oposición, se unieron para apoyar a Izquierdo y criticaron al gobierno de Rodrigo Chaves.

La legisladora Kattia Rivera señaló que los legisladores del oficialismo estaban mirando sus celulares en vez de enfrentar al diputado Izquierdo.

“En los años en la política le enseñan a uno que realmente uno tiene que aprender a ganar y a perder, no solamente las elecciones. Por eso es tan lamentable ver el accionar del gobierno. Y ustedes, señores, del oficialismo que todos están viendo sus teléfonos en este momento y viendo hacia abajo, denle la cara a este jefe de fracción porque lo que están haciendo es lo más bajo”, expresó.

Alejandra Larios comentó que sintió vergüenza al enterarse de la noticia a través de los medios de comunicación.

“Vergüenza es lo que dan. Persecución política ante un diputado que ha sido valiente y no se les arrodilló, que les ofreció durante cuatro años tender puentes para lo que se necesitara en este país. (...) Hoy está siendo perseguido políticamente, pero no está solo. Aquí hay una fracción que lo respalda y lo seguirá haciendo a lo largo del proceso”, comentó.

Alejandra Larios criticó el accionar del AyA y se solidarizó con Óscar Izquierdo. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Los diputados frenteamplistas criticaron el accionar del AyA. Ariel Robles externó su solidaridad con la familia de Izquierdo por la situación.

Por su parte, Rocío Alfaro señaló que la situación es lamentable y que la persecución política es un tema que no debe pasarse por alto.

Eli Feinzaig también se solidarizó con Izquierdo.

“Sé que hoy ahí afuera hay gente celebrando y diciendo: ‘qué rico lo que le hicieron a don Óscar’, pero no están entendiendo que así es cómo empiezan las dictaduras. El partido Nazi de Alemania llegó al poder por las elecciones, así como Hugo Chávez. (...) No podemos permitir este tipo de atropello”, dijo el diputado del Partido Liberal Progresista.

Gloria Navas también se mostró indignada ante la destitución del diputado del AyA.

“Siento un dolor no solo en mi corazón, sino con respecto a nuestra democracia. (...) No podemos aceptar la persecución política en este país. Costa Rica históricamente es una democracia que es ejemplo para el mundo y los discursos de odio nos ha separado. Señalo a dos personas: el presidente de la República y Pilar Cisneros. Debería volverse usted para el Perú, señora”, expresó la legisladora.

