Diputados retomaron discusión del proyecto de jornadas 4x3, pero pasó algo inesperado que cambió el plan

Los diputados retomaron este martes la discusión del proyecto de ley de jornadas 4x3, pero pasó algo inesperado.

Los legisladores empezaron a sesionar a las 9:15 a. m. y tenían planeado hacerlo hasta las 12 del día para votar mociones. Luego harían un receso y a las 3 de la tarde retomarían el tema en el horario habitual de la sesión de plenario, pero al final solo vieron el polémico proyecto durante 25 minutos.

Se volvió a suspender la votación de mociones del proyecto de ley de jornadas 4x3. (Shutterstock)

Los congresistas votaron las mociones de la 873 a la 880. Esa última se aprobó con el voto de 31 diputados; 16 votaron en contra.

Al aprobarse esa moción, la presidenta del Congreso en ejercicio, Vanessa Castro, suspendió el trámite de vía rápida y remitió la decisión al departamento de Servicios Técnicos, ya que la moción cambió el texto.

LEA MÁS: Ministerio de Salud le declara la guerra total a los vapeadores

“Para que realice un examen exhaustivo del mismo (la aprobación), para publicar el texto actualizado o enviar las consultas obligatorias”, explicó Vanessa antes de levantar la sesión.

“Se introduce un nuevo párrafo que regula la póliza de riesgo del trabajo que regula el Instituto Nacional de Seguros, dándole una nueva responsabilidad a la institución”, mencionó Castro.

LEA MÁS: ¿Vender el BCR?: Experto explica pros y contras de la venta y hace llamativa comparación

La moción aprobada fue presentada por diputados del Frente Amplio. (Rafael Pacheco)

Lo aprobado

La moción aprobada es de los diputados del Frente Amplio: Jonathan Acuña, Rocío Alfaro y Priscilla Vindas introducen una reforma al artículo 205 del Código de Trabajo.

Ahora, el departamento de Servicios Técnicos del Congreso hará el análisis y, si determina que el cambio al texto requiere consulta obligatoria, se alistará el trámite y se debe esperar un plazo de 8 días hábiles para las respuestas. Eso quiere decir que la iniciativa volvería al Plenario en la última semana de febrero.

Al proyecto de jornadas 4x3 le presentaron 2.564 mociones de fondo y restan por votarse 1.684, a las que hay que sumarle las de revisión, que son también 2.564.

Es un hecho que no será votado en lo que queda de esta administración.