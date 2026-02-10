Cadena nacional sobre seguridad reabre el debate por la violencia en Costa Rica

El gobierno de Rodrigo Chaves publicó una cadena nacional este domingo 8 de febrero enfocada en el tema de seguridad. En dicho anuncio se habló sobre ciertos avances, así como planes para mejorar esta problemática.

Esta cadena nacional llamó la atención, pues, los últimos tres años han sido los más violentos de la historia de Costa Rica.

Ahora, que su mandato está finalizando y pronto entrará Laura Fernández, siguiendo la línea del chavismo, el gobierno presentó planes para la seguridad del país.

Gustavo Mata indicó que aunque se construya el centro de mando, se tardaría años en resolver la inseguridad ciudadana. Foto: Reiner Montero

Por ejemplo, se mencionó el avance del Centro Digital de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y de las fuerzas policiales. Con la construcción de este mando y la implementación de tecnología de punta y la colocación de más de 15.000 cámaras con software, hardware e inteligencia artificial, esperan enfrentar la problemática.

Incluso, se indicó que, con ayuda de inteligencia artificial se podía determinar todas las posibles líneas de escape de los criminales y así enviar patrullas con GPS a los lugares calientes.

Aunque el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, opinó que la construcción de este centro de mando es un buen proyecto, señaló que no resolvería pronto la seguridad del país.

“Ni con centro de tecnología avanzada, ni con escáner, ni con la contratación de mayor policía, podemos cambiar la seguridad de hoy para mañana. Por eso, nosotros venimos hablando históricamente de que la inversión debía hacerse hace años atrás y no se ha hecho. Los cambios de seguridad no van a haber ni en cuatro ni en seis ni en ocho años”, dijo.

“Costa Rica va a entrar en una ola de delincuencia crítica, producto no solo de la alta incidencia criminal que se ha desatado sino también de la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas”, añadió.

Se debe invertir en otros ámbitos

Gustavo Mata aseguró que, para resolver el problema de seguridad, hay que pensar en más allá de este ámbito. Se necesita invertir en salud, educación y empleo.

“No es solo pensar en la seguridad, en policía y en tecnología, es un aspecto también de índole social. Se debe invertir en salud, en educación y en empleo. Todo eso es un complemento importantísimo para ir mirando todos estos aspectos vacíos que el criminal encuentra en nuestro país para ir avanzando ellos haciendo sus fechorías”, comentó.

El exministro de Seguridad cree que el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y demás instituciones tienen que poner de su parte de manera centrada y coordinar para trabajar en pro de la seguridad.

¿Son suficientes policías?

Otro aspecto que el gobierno anunció en la cadena nacional es que se prevé contratar más de 1.100 policías para este año. Asimismo, se señaló que entre 2022 y 2026, durante el gobierno de Rodrigo Chaves, se contrataron 3.900 policías.

No obstante, esta cifra no parece ser suficiente para atender los crímenes en las calles.

“El Ministerio de Seguridad Pública pierde mes a mes de 40 a 50 policías porque algunos se pensionan, otros los echan o se van. Entonces, usted recluta 1.000 policías, lo que está haciendo es compensando de alguna manera la pérdida que vamos a tener durante el año”, dijo Gustavo Mata.

El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, indicó que el país necesita más policías para enfrentar la violencia. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El exministro comentó que hay que pensar en una contratación de policías formal.

“Actualmente, nuestro cuerpo policial puede andar en unas 14.000 personas. Para un país como el nuestro se requiere aproximadamente unas 18.000 a 20.000 policías en la calle trabajando. Si estamos pensando en seguridad, tenemos que hacerlo de forma seria, no pensando en 1.000 policías porque sabemos perfectamente que esos se pierden a través del tiempo”, indicó.