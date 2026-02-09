The Guardian revela polémico dato sobre instalaciones de Costa Rica donde retuvieron migrantes de EE.UU.

¿Recuerda el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) que fue utilizado para retener a los migrantes deportados de Estados Unidos? El medio británico The Guardian informó que la empresa Faber-Castell desconocía que las autoridades de Costa Rica habrían violado el contrato para darle otro uso.

Resulta que la compañía cerró su fábrica en Corredores, Puntarenas, en 2013, por factores adversos económicos y donó las instalaciones al país en 2018 para que fuera utilizado como un refugio para migrantes.

Sin embargo, desconocía que las autoridades habían cambiado su uso a inicios del año pasado, cuando se recibieron a los 200 migrantes que fueron deportados de Estados Unidos. Durante dos meses, ellos fueron retenidos en el CATEM, sin acceso a sus pasaportes, según reportes de diferentes organizaciones.

The Guardian reveló que la empresa Faber-Castell, que donó las instalaciones del CATEM, desconocía que las autoridades cambiaron su uso para tener a migrantes deportados de Estados Unidos. (Foto: Armando ACEVEDO / AFP) (ARMANDO ACEVEDO/AFP)

Incluso, varios migrantes conversaron con diferentes medios de comunicación y compartieron que fueron puestos en una “prisión sin ninguna razón”.

Los migrantes fueron liberados después de que la Sala Constitucional lo ordenó.

El medio británico indicó que Faber-Castell se enteró hasta que los contactaron el mes pasado para conocer su postura.

“Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio sería transformado en un centro humanitario para refugiados y que, bajo ninguna circunstancia, se acordó que fuera utilizado como una prisión”, dijeron representantes de la empresa en un comunicado.

The Guardian señaló que el contrato fue realizada entre Faber-Castell y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Nos preocupa profundamente que, según se informa, personas estén siendo detenidas en el antiguo sitio de nuestra fábrica ‘Maderin Eco’ en Costa Rica, una operación que cerramos en 2013. No teníamos conocimiento de este uso indebido hasta que fuimos contactados por The Guardian”, indicó la empresa.

El CATEM fue utilizado para retener a los 200 migrantes deportados de Estados Unidos, cuando, según Faber-Castell, fue donado para fines humanitarios. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

¿Qué dicen las autoridades?

La Dirección General de Migración y Extranjería justificó en reiteradas ocasiones que se les retuvo los pasaportes y no se les permitió salir de las instalaciones para evitar que fueran víctimas de la trata de personas.

Esta misma declaración la mantuvo cuando este medio le consultó su postura sobre el artículo de The Guardian. De hecho, el departamento de prensa de Migración nos compartió la respuesta que le había brindado al medio británico.

“Las medidas migratorias tomadas correspondieron al mismo tema humanitario, ya que es conocido que las personas en condición sensible son propensas a las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, siendo Costa Rica un destino desconocido para ellos, con un clima, gastronomía, entre otras cosas. La Dirección General de Migración y Extranjería ha buscado siempre la protección de la persona”, dijo Migración.he gua

“Ante ello se rechaza categóricamente el término de violación a los derechos de libertad”, añadió.

La Dirección General de Migración y Extranjería señaló que las medidas migratorias que se implementaron tenían fines humanitarios para evitar que fueran víctimas de la trata de personas. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

También le consultamos al MSP para conocer su postura, pues el acuerdo sobre el uso de las instalaciones se hizo entre la empresa fabricante de lápices y las autoridades de seguridad pública. Sin embargo, nos remitieron a Migración.

